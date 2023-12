Operação Natal 2023: PRF registra 8 mortes em acidentes nas estradas e rodovias federais do Pará

Oito mortes motivadas por acidentes nas estradas e nas rodovias federais do Pará foram registradas durante a Operação Natal 2023 da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ainda de acordo com o balanço, também foram registrados um total de 9 acidente, sendo 3 deles considerados graves. Em comparação ao mesmo período de 2022, foi registrado uma redução de 30% no número de acidentes e 40% no número de acidentes graves.

Iniciada na sexta-feira (22) e encerrada às 23h59 do último domingo (25), a operação faz parte da Rodovida, maior ação de enfrentamento à violência no trânsito da PRF. Também durante a ação, cerca de 951 pessoas receberam orientações de educação para o trânsito. De acordo com dados oficiais, foram fiscalizados 1.206 veículos e 1.363 pessoas. Foram realizados 829 testes de alcoolemia (bafômetro), com um total de 28 condutores autuados, sendo 13 por dirigir sob influência de álcool e 15 pela recusa ao teste.

Apesar das fiscalizações e ações educativas da PRF, outras infrações mais observadas foram: ultrapassagens indevidas, a não utilização do capacete, do cinto de segurança, e o não uso de cadeirinhas para crianças - com totais de 109, 62, 35 e 12 autuações, respectivamente. Já no combate à criminalidade, 25 pessoas foram detidas. Dessas, 3 foram por alcoolemia, 4 por mandados de prisões em aberto e 18 por outros crimes. Além disso, 4 veículos com restrição de furto e roubo foram recuperados.

As ações foram desenvolvidas de forma integrada, visando prevenir condutas que aumentam o risco de acidentes graves ou que agravam lesões das vítimas como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças). Já no próximo final de semana, ainda segundo a PRF, iniciará a Operação Ano Novo que segue as mesmas diretrizes da Operação Natal.