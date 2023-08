Operação Férias Escolares 2023: PRF contabiliza 82 acidentes e 28 mortes no Pará

O balanço da Operação Férias Escolares 2023 realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi divulgado nesta terça-feira (1º).Segundo a polícia, durante todo o mês de julho, a PRF contabilizou 82 acidentes, sendo 40 graves. Dessas ocorrências, 83 pessoas ficaram feridas e 28 morreram. A maioria dos acidentes tiveram como causa principal a conduta inadequada de parte dos condutores.

Nesta ação, 250 agentes da PRF atuaram no Pará. Iniciada no dia 30 de junho deste ano, a estratégia das ações foi reforçar o policiamento e a orientação de trânsito nos locais e nos horários de maior fluxo de veículos, incidência de acidentes graves e de crimes, no período de férias escolares no país.

No Estado, a BR-230 foi a rodovia que mais registrou acidentes durante a operação, totalizando 23 ocorrências. Depois dela, vem as rodovias BR-163 (17 acidentes), BR-316 (16) e a BR-010 (12). Os demais acidentes, 06 foram registrados na BR-155, 07 na BR-308 e 01 foi registrado na BR-222.

De acordo com dados oficiais, foram fiscalizados 13.412 veículos e 16.182 pessoas. Foram realizados 9.247 testes de alcoolemia, com um total de 179 autuações por combinação álcool e direção. As outras infrações mais observadas foram por: ultrapassagens indevidas, não utilização do cinto de segurança, do capacete e dos dispositivos de retenção para crianças (DRC) – com totais de 1.137, 346, 324 e 108 autuações, respectivamente.



Já no combate à criminalidade, 123 pessoas foram detidas. Dessas, 25 por embriaguez ao volante e 05 por tráfico de drogas. Durante a operação, 23 veículos com restrição de furto e roubo foram recuperados e 14 com sinais de adulteração foram apreendidos. Além disso, a PRF apreendeu mais de 46 mil produtos piratas e oriundos de descaminho, 05 armas de fogo, 87 munições, 121 kg de cocaína e 15 kg de maconha. No combate aos crimes ambientais, mais 100 m³ de madeira e 1,5 toneladas de pescado ilegal, foram apreendidos durante a operação.