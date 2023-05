Obras do Terminal Hidroviário de Afuá, no Marajó, estão em fase de conclusão

As obras de reconstrução do Terminal Hidroviário do município de Afuá, na ilha do Marajó, entraram em fase de conclusão, conforme informou o Governo do Estado nesta quinta-feira (04). A entrega está prevista para ocorrer ainda neste primeiro semestre. Atualmente as equipes estão trabalhando no acabamento do espaço, além da pintura da fachada e ambiente interno do terminal. O projeto, executado por meio da Companhia de Portos e Hidrovias (CPH), já alcança cerca de 94% dos serviços executados. O investimento é de R$ 4,4 milhões.

Em breve, o novo terminal será entregue à população, gerando mais qualidade de vida, conforto e segurança para os quase 40 mil habitantes locais e também visitantes do município. De acordo com o engenheiro civil Márcio Tavares, presidente da CPH, as obras do terminal têm conclusão prevista ainda para este semestre.

“Nossas equipes seguem trabalhando para garantir a conclusão de mais este importante equipamento público que irá beneficiar moradores e visitantes de Afuá, fomentando o turismo e a economia local e garantindo segurança e conforto no embarque e desembarque de pessoas na cidade”, avaliou Tavares.

O governador do Pará, Helder Barbalho, destacou a importância dos investimentos feitos para estruturar o modal hidroviário paraense. “Na ilha do Marajó, neste momento, estamos executando obras em diversos terminais hidroviários. Na última semana, nós entregamos o terminal hidroviário do município de Muaná. Também já entregamos os terminais de Ponta de Pedras, Melgaço, Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari, Curralinho e Portel”, relembrou o governador.

O chefe do Executivo estadual acrescentou que há “obras em Soure e Salvaterra e estamos com um terminal​​ de Afuá, praticamente, pronto". "Também vamos entregar em breve os terminais de Chaves e Anajás. Portanto, todas as 16 cidades do Marajó estão ganhando terminais hidroviários, respeitando o perfil das famílias que moram no nosso Marajó”, afirmou Helder Barbalho.

Novo Terminal

O projeto de reconstrução do Terminal Hidroviário de Afuá contará com novas instalações elétricas e hidrossanitárias, pintura, sala de embarque, salas para órgãos oficiais, guichês para a venda de passagens, bebedouro, TV, cadeiras, entre outros benefícios. Os novos ambientes serão integrados por meio de uma área de circulação com mais de 220 m².

O conjunto naval do terminal contém um flutuante de 15 metros de comprimento, atrelado a uma rampa metálica de 30 metros de comprimento, além de um moderno sistema de articulação capaz de permitir o movimento vertical da estrutura conforme variação da maré. Para garantir a maior proteção e conforto dos passageiros, todo o sistema naval será coberto, reduzindo o risco de acidentes devido à chuva.