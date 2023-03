Novo time de futebol de Barcarena vai trabalhar com jovens e priorizar as categorias de base

Herança de família é coisa séria e difícil de explicar. Carregamos no sangue nossos ancestrais e boa parte de seus amores. No caso da família Vieira, em Barcarena, são dois: música e futebol, e nesse caso a ordem dos fatores não altera o produto final. Mestre Vieira não sabia responder do que mais gostava, se da bola ou da guitarra, e assim tem sido com as gerações que se sucederam. Um de seus filhos, Wilson Vieira, é conhecido pela dedicação aos amores da família e sempre está movimentando o futebol na cidade. No seu caso, talvez o gosto pelo futebol se destaque mais. Membro ativo do Atlético Barcarenense, time fundado por seu pai, Wilson agora quer criar um novo clube, especializado nas categorias de base do município.

O filho de Mestre Vieira, inclusive, já escolheu o nome, inspirado em uma equipe que já foi potência da elite nacional do Brasil: Juventude Barcarenense. O primeiro objetivo de Wilson Vieira é trabalhar com os jovens de Barcarena, fazendo do Juventude Barcarenense um clube que priorizará as categorias de base. Mas esse é apenas o primeiro passo para a conquista de um objetivo maior. Nesta semana, em reunião com membros da Federação Paraense de Futebol (FPF), Wilson oficializou o novo clube, mais um que tem seu escudo e uniforme inspirado em times tradicionais do Brasil, dessa vez o Juventude de Caxias do Sul.

A ideia em concentrar os trabalhos com as categorias de base é abrir caminho para um outro sonho antigo do futebol de Barcarena: colocar um time para disputar o Campeonato Paraense, nem que seja o da segunda divisão. Para Wilson, cuidar da base é a primeira etapa, pois requer menos custos iniciais e menos burocracia no começo da empreitada, para quem sabe, lá na frente, conseguir profissionalizar o time para a principal competição estadual. O Juventude já conta com um importante apoiador.

Em reunião com membros da FPF, Wilson Vieira oficializou o Clube Juventude de Barcarena (Divulgação)

“Nós demos entrada na oficialização e recebemos a confirmação essa semana. Nosso objetivo, a princípio, é a categoria de base, mas também tivemos uma conversa com o prefeito, que nos incentivou a começar pela base e com o tempo fazer um time forte para, quem sabe disputarmos a segundinha do paraense. Para isso vamos ter que profissionalizar, e isso requer uma estrutura física e trabalhista, é algo mais complexo. Mas primeiro a base, depois os frutos”, diz Wilson.

Após a oficialização do novo time, Wilson Vieira e a equipe que está à frente do projeto pretendem conseguir atletas através da organização de peneiras. O objetivo é atrair jovens que estejam à procura de uma boa oportunidade para iniciar a carreira no futebol. A vitrine, garante Wilson, é grande. Mas o filho de Mestre Vieira diz estar também de olho em alguns jogadores de ‘times rivais’, algumas promessas que são conhecidas da cidade de Barcarena. Sobre os locais de treinamento e as instalações, Wilson enfatiza que, no início do planejamento, as equipes treinarão em um bom campo, mas não revela ainda onde.

“Olha, a princípio vamos treinar num espaço cedido e, assim que possível, organizaremos as peneiras para selecionar atletas, além de falar com outros jogadores que tem bom desempenho e que estão em busca de oportunidade. Aqui na cidade de Barcarena tem muitos, alguns jogavam até ano passado e esse ano estão em busca de oportunidades como essa que o Juventude vai oferecer. O objetivo é grande”, diz o filho de Mestre Vieira, honrando os ancestrais.