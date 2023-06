Novo Pronto Socorro da Augusto Montenegro é mais uma opção de atendimento à população

As obras de construção do Novo Pronto Socorro da Augusto Montenegro já estão com 85% dos serviços executados. A unidade hospitalar segue com os serviços executados para oferecer à população mais uma opção de assistência à saúde, bem como diminuir e desafogar a demanda reprimida em outras unidades da capital paraense.

Para garantir o cronograma de obra, atualmente o canteiro conta com um efetivo de 314 colaboradores, sendo 92 reeducandos viabilizados em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). As frentes de trabalho na área interna se concentram em instalações elétricas, instalação de evaporadoras do sistema de climatização e exaustão, revestimento cerâmico e aplicação de massa nas paredes, além de revestimento laminado nos quartos do 1º pavimento, cabeamento de rede, iluminação e força no térreo. Do mesmo modo, a área externa está recebendo concretagem nas vigas de cintamento e movimentação de terra.

“Estamos com força total para concluirmos a infraestrutura deste grandioso instrumento público que, com toda a certeza, será mais um espaço para a garantia da assistência pública de qualidade e eficiente na capital paraense. Mais uma linha de acesso para a população não só dos bairros do entorno, mas da Região Metropolitana”, ressaltou o secretário de obras, Ruy Cabral.

O pronto socorro recebe o nome de ‘Doutor Roberto Hesketh Cavalleiro de Macedo’, em homenagem ao médico radiologista, referência em diagnóstico por imagem e reconhecido por sua dedicação, generosidade e atendimento humanizado junto à comunidade e patrono do Núcleo Acadêmico do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa).

A unidade está sendo construída em uma área de cerca de 28 mil metros quadrados e irá dispor de 10 leitos de urgência e emergência e atuará de “portas abertas” para o público.