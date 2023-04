5º Batalhão de Policiamento Militar de Castanhal tem novo comandante; saiba quem assume

Coronel Gilberto Cardoso tem 44 anos, é castanhalense e desde o dia 6 de abril é o novo comandante do 5º Batalhão de Policiamento Militar que abrange além de Castanhal, mais dez municípios da região nordeste do estado que são: Terra Alta, Marapanim, Inhangapí, Curuçá, São Francisco, São Domingos do Capim, Maracanã, Igarapé Açú e Magalhães Barata e São João da Ponta.

O novo comandante assume o cargo que foi ocupado pelo coronel Francisco Galhardo durante um ano e seis meses. O ex comandante foi nomeado para um cargo em Belém.

Coronel Gilberto Cardoso antes de vir para o 5º BPM era comandante do 42º Batalhão de Policiamento Militar do município de São Miguel do Guamá, mas já ocupou cargos na corregedoria militar e na Assembleia Legislativa do Pará - Alepa. “Estou muito feliz em voltar para a minha cidade e principalmente para esta missão que é comandar este batalhão que é nível 3 dada a importância e tamanho territorial que abrange. É um batalhão que está dentro de uma cidade muito polarizada com uma função muito importante na região nordeste”, disse.

Desafios

Um dos principais desafios é o combate o combate à criminalidade em Castanhal que é o município mais populoso da região nordeste com mais de 210 mil habitantes.

“A cidade é muito grande com muitos problemas de toda a ordem a serem resolvidos que passa pela violência doméstica, tráfico de drogas, som automotivo, perturbação da ordem e sossego alheio e excesso de bebida alcoólica. Tudo isso reflete no incide de criminalidade”, frisa Cardoso.

Policiamento escolar

A Polícia Militar iniciou no dia 22 de março o policiamento ostensivo e preventivo nas escolas municipais e estaduais de Castanhal. A principal motivação foram os trágicos acontecimentos de violência dentro de escolas no mês de março em São Paulo e em Belém, e no começo de abril em uma creche na cidade de Blumenau.

As rondas escolares estão sendo realizadas em todos os três turnos de funcionamento das escolas públicas por uma guarnição específica.

“Policiamento escolar irá todos os dias nas escolas, fazendo aquela visita para saber se está tudo bem e ao mesmo tempo todas as outras viaturas também irão visitar sempre que necessário para intensificar a presença da Policia Militar tanto dentro das escolas como ao redor de todas elas. A PM tem quer ser vista conversando e interagindo com a comunidade escolar e com isso vai afugentar as possibilidades externas e internas de ameaças. Estamos ainda realizando rodas de conversas e palestras sobre prevenção a ataques e protocolos de segurança com pais e professores da rede pública e privada do nosso município”, explicou o comandante do 5º BPM.