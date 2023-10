Novembro será seco no Pará, com altas temperaturas e pouca chuva, diz Inmet

No mês de novembro, o paraense ainda conviverá com tempo seco e altas temperaturas, mas também com chuvas, temporais e granizo (em alguns municípios), de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na Grande Belém, no nordeste do Pará e Baixo Tocantins, neste feriado do Dia de Finados, na quinta-feira (2) e no final de semana, não deverá haver incidência de chuvas e as temperaturas se manterão elevadas. O chamado inverno amazônico somente deverá ocorrer, de fato, em Belém, no mês de janeiro de 2024

No entanto, a partir do dia 8, quarta-feira próxima, deverão ocorrer chuvas em forma de pancada (intensas mas de curta duração), semelhantes àquelas verificadas em outubro, na Grande Belém e nas regiões nordeste e oeste do Pará. Ainda que em período seco, a RMB poderá registrar temporais e chuvas com granizo poderão continuar em alguns municípios paraenses.

"Como será um mês seco, com baixo índice pluviométrico, a temperatura na Região Metropolitana de Belém e no nordeste do estado se manterá elevada, com máxima variando entre 34,5°C a 36,5°C. A maior temperatura verificada na Grande Belém ocorreu em 29 de setembro, com 36,2°C. Do dia 1º até hoje (30),em outubro, Belém registrou 108.8 milímetros, abaixo da média de 120 milímetros. Em novembro, as chuvas em Belém devem se manter abaixo da média, de 130°C", declarou José Raimundo Souza, meteorologista do Distrito do Inmet, com sede em Belém.

Período chuvoso

O sul e sudeste do Pará terão, em novembro, gradualmente o começo do período chuvoso. Chuvas essas provocadas a partir da frente fria que se apresenta no leste do Brasil, gerando uma zona de convergência do Atlântico Sul junto com uma zona de convergência de umidade com incidência sobre o estado.

Nessas regiões, as temperaturas no mês deverão se manter elevadas, como em Belém, mas reduzidas às máximas anteriores verificadas nessas duas regiões que chegaram a variar entre 38°C e 40°C. Em novembro, a região sudoeste do Pará terá registro maior de chuvas.