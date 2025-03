Nova usina da Paz será entregue em Abaetetuba no próximo sábado (29)

A 12ª Usina da Paz do Pará será entregue no sábado (29/3), em Abaetetuba, nordeste do estado. A unidade é a primeira na região do Baixo Tocantins e oferecerá uma estrutura moderna e funcional, com diversos serviços para os cerca de 160 mil moradores do município. A vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, realizou nesta quinta-feira (27/3) uma visita técnica para acompanhar de perto os últimos preparativos antes da entrega.

Assim como as demais Usinas já entregues pela gestão, o equipamento conta com salas equipadas para a realização de atendimentos médicos e odontológicos, emissão de documentos, cursos profissionalizantes, assistência social, além de outros espaços como ginásio poliesportivo, piscina, teatro, praça coberta, entre outros. A vice-governadora destacou a importância desta unidade, que será uma referência em serviços e atendimentos aos moradores.

“A Usina da Paz é um instrumento de transformação e inclusão social. Aqui serão prestados mais de 70 serviços gratuitos para toda a família. Todos terão a oportunidade de, aqui na Usina de Abaetetuba, poder buscar cursos de capacitação, de informática. Aqui teremos toda a prática esportiva que é tão importante para a nossa juventude, além da parte cultural, brinquedoteca, bibliotecas, atendimentos de saúde, emissão de documentos. Teremos também, permanentemente, um posto da Polícia Civil para a emissão de documentos”, pontuou a governadora Hana.

Vice-governadora do Estado, Hana Ghassan,durante a vistoria nas obras da Usina da Paz de Abaetetuba. (Foto: Agência Pará)

Serviços

As obras de construção do novo complexo de cidadania estadual foram executadas por meio de uma parceria entre o Governo do Estado e a empresa Vale, em um espaço localizado na Rodovia Dr. João Miranda, no portal da cidade. Ela ofertará mais de 70 serviços totalmente gratuitos, em áreas fundamentais para garantir a transformação social da comunidade, como saúde, educação, cidadania, qualificação profissional, cultura, esporte e lazer.

“Convidamos toda a população de Abaetetuba para conhecer a Usina da Paz. Essa é a segunda casa da população paraense e queremos que, em Abaetetuba, seja da mesma forma”, concluiu a vice-governadora do Pará.

Usinas da Paz

As Usinas da Paz são complexos de cidadania implantados pelo Governo do Estado para promover inclusão social, reduzir a violência e melhorar a qualidade de vida da população em áreas vulneráveis do Estado.

O projeto faz parte do programa Territórios Pela Paz (TerPaz) e oferece mais de 70 serviços gratuitos nas áreas de educação, saúde, cultura, esporte, qualificação profissional e cidadania. Desde 2021, quando a primeira Usina da Paz foi inaugurada, os complexos de cidadania já garantiram mais de 8,5 milhões de atendimentos.

Atualmente, 11 Usinas já estão em funcionamento, sendo cinco em Belém (Jurunas/Condor, Guamá, Terra Firme, Bengui e Cabanagem) e seis no interior, nos municípios de Ananindeua, Marituba e Castanhal, na Região Metropolitana da Capital, além de Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste paraense.

Mais Usinas

Além de Abaetetuba, outras 25 novas UsiPaz seguem em construção, nas cidades de Altamira, Bragança, Cametá, Paragominas, Tucuruí, Santa Izabel do Pará, Capanema, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Moju, Parauapebas, Óbidos, Salinópolis, Benevides, Tomé-Açu, São Félix do Xingu e Belém, no distrito de Icoaraci.