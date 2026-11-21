Navio Vasco da Gama abre temporada de cruzeiros no Porto de Outeiro, em Belém

A temporada de cruzeiros 2026-2027 foi aberta neste sábado (21) com a chegada do navio Vasco da Gama ao Porto de Outeiro, distrito de Belém. Com 760 passageiros a bordo, a embarcação realizou sua primeira parada no Brasil na capital paraense, onde os viajantes foram recebidos com apresentações de carimbó e ações de divulgação de destinos do estado organizadas pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

O receptivo organizado pela Setur contou com a entrega de materiais de orientação, entre eles o Mapa Turístico de Belém, em edição de bolso com informações sobre 32 pontos da cidade em três idiomas. O folheto inclui ainda códigos QR que dão acesso à plataforma Visit Pará, permitindo que os passageiros consultem dados sobre roteiros e serviços no estado.

VEJA MAIS

A atracação do Vasco da Gama marca o início do calendário de cruzeiros e utiliza a estrutura do Porto de Outeiro para receber visitantes interessados na cultura, na culinária e nos ambientes da Amazônia.

Infraestrutura do Porto de Outeiro

Reformado para receber embarcações durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), sediada em Belém em 2025, o Porto de Outeiro segue em operação atendendo à logística e ao embarque e desembarque de passageiros.

A estrutura faz parte das obras deixadas pela conferência climática na capital paraense. Para a temporada 2026-2027, a previsão divulgada pelo governo é a chegada de nove navios ao terminal de Outeiro.

Temporada de cruzeiros 2026-2027 é iniciada em Belém (Fotos: Marciney Costa / Ascom Setur) < > Temporada de cruzeiros 2026-2027 é iniciada em Belém (Foto: Marciney Costa / Ascom Setur)

O secretário de Estado de Turismo, Lucas Vieira, afirmou que a abertura do calendário movimenta o setor e a economia ligada à recepção dos viajantes. “Estamos recebendo turistas e mostrando que o Pará está preparado para acolher, oferecer experiências e apresentar toda a riqueza da nossa cultura, gastronomia e biodiversidade. Temos uma temporada promissora pela frente e queremos consolidar o Estado como uma porta de entrada para experiências únicas na Amazônia e uma referência no turismo de cruzeiros”, declarou.

De acordo com o gestor, a operação dos navios também impulsiona a geração de emprego e renda nos segmentos que integram a cadeia do turismo.

Roteiro pela capital

Após o desembarque no terminal, os passageiros, em sua maioria vindos da Alemanha, seguiram em passeio por pontos de visitação de Belém. O trajeto incluiu o mercado Ver-o-Peso, o Forte do Presépio, o Museu Paraense Emílio Goeldi e a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, espaços ligados à história, à cultura, à religiosidade e à fauna e flora da região.

Entre os tripulantes e viajantes estava a turista Pietra Stein, da Alemanha, em sua primeira viagem ao Pará. Ela relatou o interesse em observar o meio ambiente local. “Estou muito animada para conhecer a natureza, os pássaros, os rios e aproveitar tudo o que a Amazônia tem para oferecer”, disse.

Partida para o Amapá