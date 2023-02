Mutirão de negociação de débitos da Equatorial: saiba como renegociar sua conta de luz atrasada

Até amanhã, sexta-feira (24/02), a Equatorial Pará realiza o mutirão de negociação de débitos em dois bairros da capital paraense. A ação, que faz parte do programa E+ Comunidade, ocorre no Parque Verde, das 8h30 às 12h e das 14h30 às 17h30, e no Tapanã apenas das 8h30 às 11h30. Os consumidores também podem trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas de LED e realizar cadastro na Tarifa Social.

Para negociar débitos é necessário que haja, pelo menos, três faturas em atraso. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar. Vale ressaltar que cada cliente terá o seu caso analisado individualmente.

“A ação do mutirão leva facilidades de pagamento para que o cliente possa realizar o acordo que o permita quitar as faturas em atraso e se organizar para que a regularidade junto à Equatorial seja mantida, o que garante a continuidade do serviço prestado”, afirma Andersonm Torres, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Anderson Torres

Tarifa Social

O programa Tarifa Social, benefício do Governo Federal direcionado às famílias de baixa renda, concede descontos que variam de 10% a 65% na fatura de energia. Com esta ação, as famílias economizam recursos financeiros e podem investi-los de outra forma.

Para fazer a inscrição é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Veja quais os critérios para conseguir a tarifa social de energia elétrica



Ser inscrito no CadÚnico (que concede o número do NIS) com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 522,50); Ser idoso ou deficiente que recebe o Benefício da Prestação Continuada (BPC) com renda mensal por pessoa, inferior a um quarto do salário mínimo; Famílias inscritas no CadÚnico que tenha portador de doença que necessite de aparelhos ligados à energia elétrica de forma continuada, com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos; Famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único com renda menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa da família ou que possuam, entre seus moradores, algum beneficiário do BPC.

As famílias que se enquadrem nos critérios para recebimento do benefício, mas que ainda não estão cadastradas, serão incorporadas por meio do cruzamento de dados dos sistemas do Ministério da Cidadania e da Equatorial Pará.

Como conseguir Lâmpadas de Led de graça

Através do Programa de Eficiência Energética, da distribuidora de energia, que visa incentivar o consumo sustentável, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED. Com o uso das luminárias de LED, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.



Demais serviços oferecidos durante a ação da Equatorial:

1 – E+ Comunidade – Parque Verde

Onde: Associação de Moradores do Jardim Sevilha (rua principal do residencial Jardim Sevilha, Av. Augusto Montenegro, 6800 – Parque Verde).

Quando: 23 e 24 de fevereiro

Hora: das 8h30 às 12h e das 14h30 às 17h30.

2 – E+ Comunidade – Tapanã

Onde: Igreja Assembleia de Deus – Céu de Luz (Rua Maria de Nazaré, Nº 108, rua da Feira, Tapanã)

Quando: 23 e 24 de fevereiro

Hora: das 8h30 às 11h30.