Museu Goeldi divulga selecionados para o Clube do Pesquisador Mirim-2023

O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) divulgou nesta terça-feira (2) o resultado da seleção dos 100 selecionados para o Clube do Pesquisador Mirim-2023. Essa iniciativa tem a parceria do Programa O Liberal na Escola, do Grupo Liberal, e visa estimular em estudantes do ensino fundamental o interesse pela iniciação científica, por meio de experiências teóricas e práticas tendo como base as pesquisas desenvolvidas no Museu Goeldi.

O Liberal na Escola é um programa de responsabilidade social do Grupo Liberal, que viabiliza o jornal impresso e outras mídias como ferramentas pedagógicas em escolas, beneficiando o processo ensino aprendizagem para mais de 600 mil alunos em mais de 4 mil estabelecimentos de ensino no Pará, em 28 anos de funcionamento.

Parceria do Museu Goeldi e de O Liberal na Escola viabilizam o Clube do Pesquisador Mirim-2023 (Foto: Criistino Martins / Arquivo O Liberal)

Em 2023, foram 235 inscritos, dos quais 100 foram selecionados. Esses selecionados abrangem 25 do grupo Interações Amazônicas, 25 de Retratos da Amazônia, 25 de Fauna e Flora do Museu Goeldi e 25 do Mundo Amazônico.

Desde 1997, o CPM vem oportunizando desde 1997 aos participantes o acompanhamento de pesquisas realizadas no Museu Goeldi e os primeiros contatos com métodos e técnicas científicas. Cerca de 4.500 estudantes participaram diretamente do CPM ao longo de 26 anos de atividades. Grande parte dos pesquisadores mirins foram orientados profissionalmente, e outros se tornaram universitários, vindo a ser absorvidos como estagiários e/ou bolsistas no Serviço de Educação, atuando inclusive como instrutores de grupos do CPM, e nas coordenações de pesquisa e pós-graduação do MPEG.

Trabalho em grupo

O Clube do Pesquisador Mirim é orientado por pesquisadores, tecnologistas e técnicos (biólogos, agrônomos, pedagogos, geógrafos, bibliotecários, arte-educadores etc.) de acordo com a necessidade de cada grupo. Os instrutores definem os assuntos a serem trabalhados a cada ano e assumem a função de mediadores do trabalho de pesquisa.

O processo seletivo correspondeu ao processo de elaboração do edital, divulgação, inscrição, seleção dos alunos e formação das turmas. O edital foi divulgado nas escolas da rede pública e particular, no site do MPEG e em outras mídias (rádio, jornal e televisão).

Para seleção dos pesquisadores mirins, os técnicos do Serviço de Educação do MPEG avaliaram a capacidade de trabalho em grupo dos candidatos (cooperação, liderança, motivação, coerência e domínio durante a apresentação dos trabalhos) e o grau de conhecimento referente a assuntos relacionados ao Museu Goeldi e a Amazônia.

Confira os selecionados do CPM 2023:

Grupo: “Interações Amazônicas”

Terças (14 horas)

Instrutora: Isadora Reis

Início dos encontros/Dia 09/05

Aimée Jasmim Salustiano Maciel, Alícia Paranhos Nazareth, André Arthur Cascaes Guedes Andrade, Beatriz Pantoja da Silva, Bianca Cardoso Reis, Caíque Góes Araújo, Catarina Lima Cavalcante, Cauê Góes Araújo, Clara Marina de Sena Gil, Daniela Santos Sabbag, Éder Mauro Cardoso Barra Filho, Fernanda Veras Jardim Damasceno, Igor Lobato de Mesquita, Isabela Damasceno Albano, Isabela de Oliveira Ferreira, Isabela Brito Esbell, João Vitor Garcia Oliveira, Júlia Araújo Dias, Karin Abdon Alves Paes, Kassiane Pinto Leal, Laura Oliveira Guerra, Maria Eliza Cabral Pires de Lima, Murilo Alves Rodrigues Lopes, Saphyra Aguiar Nascimento, Ulisses Melo Potiguar.



Grupo “Retratos da Amazônia”

Quartas (14 horas)

Instrutor: Luiz Videira

Início dos encontros/Dia 10/05

Adriel Rayan Teixeira, Alex Makley da Silva Santos Filho, Alice Sá Mardock Demósthenes, Ana Laura Cabral Alexandre, Ana Luiza José Peixoto, Beatriz Lamarão Burbaro, Caio Matos dos Reis, Daniel Franco de Almeida, Eduardo Asaffe Lima Assis, Geovana Loise Cardoso Amorim, Guilherme Fernandes Dolce, Gustavo Antônio Chaves da Cruz, Heitor Coelho da Silva, José Ernesto Cherr Moura, João Vitor Ferreira Rodrigues, Letícia Anthonina Ferreira Soares, Lia da Silva Lima, Lívia Carvalho Silva, Maria Clara Pantoja Santos, Maria das Graças Pacheco de Carvalho, Miguel Pinheiro Moreira, Maurício Menezes Ferreira, Nadilla Hadassa Palheta de Mesquita, Sofia Moura de Lucena, Vitória Cavalcante da Silva.



Grupo: “Fauna e Flora do Museu Goeldi”

Quinta (14 horas)

Instrutor: Alcemir Aires Início dos encontros/Dia 11/05

Arthur Silva Afonso Lima, Benjamin Barrs de Assunção, Davi Araújo Santos, Davi Gerson Costa Valente, Eduardo dos Santos Galvão, Enzo Emanuel Penaforte Nascimento, Evellyn Cristina de Moraes Pessoa, Felipe Penna Mendes, Heitor Carvalho Viana, João Bernardo Lima Barata, José Davi do Amaral Santos, Julia Costa Rodrigues, Laura Costa Souza, Laureane Beatriz da Conceição da Silva, Lívia Sampaio de Castro, Lucas de Gusmão Nobre, Maria Clara Martins Pinheiro, Maria Sophia Leão, Thainá da Silva Brum de Paula, Théo Tupiassu Merlin, Thifany Lorrane Sousa Nascimento, Valentina Maria Epifânio Rodrigues Couto, Vinícius Thiago Lima Paranhos, Vitória Rodrigues Caldas, Wendy Pinto Mamede.



"Grupo Extra: “Mundo Amazônico”

Segundas (14 horas)

Instrutores: Alcemir Aires, Isadora Reis e Luiz Videira

Início dos encontros/Dia 15/05

Alana Wane Santana da Silva, Alice Ribeiro Tomaz, Alinne Costa Barradas da Silva, Bernardo Ferreira Silva Paes Barreto, Camila Albuquerque Arnoud, Daniel Dantas Rodrigues Andrade, Eunice Gouveia Saraiva da Costa, Heitor Menezes da Fonseca, Iasmin Guedes Costa, Ícaro Vasconcelos Rodrigues, Isabel Stela Carrenho Leocádio Brito, Isabela Lemos Soares, João Victor C. Souza, Jennifer Mendes da Costa, Júlia Araújo Rosário Zamprogna, Lucas Coutinho de Moraes, Mayanah Helena Cota Chaves, Manuelly Fernanda da Silva da Cunha, Melissa Victória Mascarenhas Pantoja, Miguel Otávio Tembra Gomes, Nathaniel Ramos da Silva Conceição, Pedro Lucas Vieira de Souza, Rony Samuel da Cruz Aires, Vinícius de Andrade Amanajás.

A coordenação informa que "devido a demanda de inscritos ampliamos o número de aprovados por grupos e disponibilizamos um extra com o intuito de possibilitar a participação de um número maior de estudantes".