Multivacinação: confira em quais locais a campanha segue na Grande Belém

A campanha de Multivacinação segue nos postos de saúde da Grande Belém, com a disponibilização dos imunizantes. As salas de vacinação das unidades da capital não vão abrir nos dois primeiros sábados de setembro (dias 2 e 9 de setembro), para a atualização da carteira de vacinação de crianças e adolescentes. Entretanto, a imunização segue de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em Belém, Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que, por motivos técnicos ou estruturais, as Unidades Básicas de Saúde UMS Cremação, UMS Bengui II, USF Carananduba, USF Aeroporto, USF Barreiro II, USF Parque verde, UMS Curió, UMS Tavares Bastos, USF Souza e UMS Vila da Barca, não estão vacinando no momento.

Ananindeua

Já em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), a campanha também segue nos postos de saúde, de segunda a sexta-feira, conforme o horário de cada ponto de vacinação. Aos finais de semana, o município oferece os imunizantes em locais específicos das 8h às 13h. Entre as unidades estão: UBS Ananindeua, UBS Guanabara, UBS Júlia Seffer, UBS Águas Brancas, UBS Celso Leão, UBS Paar, UBS Paulo Frota, UBS Nova Zelândia e UBS Una.

O município também conta com a ação de multivacinação nos bairros. Na próxima quinta-feira (31), os moradores do município poderão se vacinar na praça da Bíblia, das 15h às 20h. Durante a mobilização, a equipe de vacinação percorrerá as ruas ao entorno do local de concentração.

A campanha de multivacinação também está sendo realizada nas escolas de Ananindeua. Até o dia 31 de agosto equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) vacinarão as crianças do ensino fundamental maior que fazem parte da rede municipal de ensino. O projeto iniciou no dia 21 de agosto. A iniciativa também contempla as creches, que receberam a mobilização até o último dia 25 de agosto.

Marituba

A reportagem solicitou informações à Prefeitura de Marituba sobre a campanha de vacinal voltada à multivacinação, mas divulgou somente o serviço para imunização conta a covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que todas as unidades de saúde estão abastecidas com as vacinas contra a covid-19, incluindo a Coronavac e a Pfizer.

"É importante ressaltar que a campanha de vacinação com a Coronavac em crianças teve início em 14 de janeiro de 2022 e que ainda temos postos de vacinação em nosso município de segunda a sexta-feira nos horários de 8h às 16h", diz o comunicado. "Os postos incluem: UBS Celina Lameira, UBS Manoel Paiva, UBS São Francisco, UBS Nossa Senhora da Paz, UBS Uriboca, UBS Riacho Doce, UBS Canaã, UBS São João e UBS Adalúcio Calado", finalizou a nota.

A campanha

O objetivo da campanha é promover a atualização do calendário vacinal de crianças e adolescentes, a fim de resgatar as coberturas vacinais dos programas de rotina do ano de 2023. Na capital paraense, a vacinação iniciou no dia 10 de agosto e o encerramento está previsto para o dia 29 de setembro.

A ação tem como meta resgatar a cobertura vacinal das crianças menores de 5 anos e adolescentes, menores de 15 anos, referente ao ano de 2023. E ainda estabelecer metas para cada Unidade de Saúde, de acordo com resíduo vacinal.

(Gabriel Pires, estagiário, sob supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do Núcleo de Atualidades)