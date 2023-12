MPPA e MPF expedem recomendação para proibir circulação de veículos nas praias de Santarém

O Ministério Público do Pará (MPPA) e o Ministério Público Federal (MPF) expediram recomendação conjunta, nesta terça-feira (19), relacionada à permanência e circulação de veículos automotores nas praias de Santarém. O MPPA e o MPF recomendam ao município e demais órgãos que não concedam licenças na área urbana ou rural para realização de eventos automotivos na zona litorânea, unidades de conservação e/ou Áreas de Preservação Permanente (APPs) que não atendam às obrigações legais. A medida vai de contra a Lei Municipal n.º 22.028/2023, permitindo o acesso de veículos automotores nas praias de Santarém durante eventos turísticos e culturais, desde que autorizados pelos órgãos ambientais.

Além disso, os órgãos também recomendam que sejam intensificadas as ações de fiscalização e combate à circulação de veículos automotores nas praias de Santarém, aplicando as penalidades cabíveis para os motoristas infratores e que elaborem, no prazo de 30 dias, plano e cronograma de efetiva e permanente fiscalização à circulação de veículos nas praias. O município deve, ainda, promover campanhas por meio das mídias sociais institucionais, rádio e televisão, para sensibilizar e conscientizar a população da proibição de circulação e permanência de veículos automotores nas praias, indicando canais para apresentação de “denúncias”.

A Recomendação é assinada pela promotora de Justiça Lílian Braga, titular da 13ª Promotoria de Justiça de Santarém, e pelos Procuradores da República Vítor Vieira Alves, Isadora Chaves Carvalho e Adriano Augusto Lanna de Oliveira. É destinada ao prefeito de Santarém, Secretaria Municipal de Meio Ambiental (Semma), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), à 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Santarém, e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), cada um dentro de suas atribuições.

Sobre a lei

A Lei Municipal n.º 18.714/2011 proíbe a entrada, a permanência e a circulação de veículos automotores nas praias de Santarém. Porém, no último dia 14 de dezembro, o Município publicou a Lei Municipal n.º 22.028/2023, que altera o documento anterior, para permitir o acesso de veículos automotores nas praias do Município durante eventos turísticos e culturais, desde que autorizados pelos órgãos ambientais municipais. O MPPA e MPF apontam que, conforme justificativa do projeto de lei, a alteração foi feita sem o amparo de estudos ambientais preliminares e sem a necessária discussão com a população interessada.

Para o MPPA/MPF, a atividade autorizada pode trazer sérios impactos ambientais para as Áreas de Proteção Permanentes (APPs) onde estão localizadas as praias do Município, no que diz respeito à fauna, flora, ao solo, ao ar, dentre outros fatores, além de colocar em risco a vida da população e o bem-estar social das pessoas que frequentam as praias. Ademais, considera os danos ambientais que são gerados devido ao trânsito de carros, desde o vazamento de líquidos até a compactação do solo.

Prazos

O MPPA e MPF requisitam que no prazo de 15 dias os recomendados informem quais providências foram adotadas visando o atendimento dos termos da Recomendação, esclarecendo que a omissão de resposta ensejará interpretação negativa de atendimento e adverte que a omissão será considerada como recusa ao cumprimento, ensejando a adoção das medidas legais pertinentes.