MPPA discute projetos de aterros sanitários nos municípios de Acará e Bujaru

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) discutiu, na última segunda-feira (30), o andamento das propostas de instalação de aterro sanitário para os resíduos sólidos da Região Metropolitana de Belém e um Emissário para o lançamento de efluentes tratados pelo Centro de Tratamento e Processamento de Resíduos (CTPR) de Marituba, com planejamento de instalação nos municípios de Acará e Bujaru, no Pará. Os 2 municípios são contra essa instalação.

A reunião, que foi realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação de Bujaru, foi solicitada por movimentos sociais representantes de comunidades de Acará e Bujaru sobre a possível implantação dos aterros sanitários. Segundo o MPPA, teve como objetivo o nivelamento das informações no que se refere às fases dos processos de licenciamento visando esclarecer a comunidade local, tendo em vista a profusão de informações não oficiais veiculadas informalmente nos referidos municípios.

Conforme explicado pelo MPPA, Bujaru se declarou contrário à instalação de aterros sanitários para recebimento de resíduos e rejeitos de outros municípios. O Município de Acará, por sua vez, já havia aprovado lei nesse sentido, objeto de questionamento judicial posterior.

MPPA

O coordenador do Centro de Apoio Ambiental do Ministério Público, promotor José Godofredo, disse que a oitiva da população diretamente interessada em projetos dessa natureza é imprescindível para manter as comunidades informadas. "Em relação a todas as etapas e repercussões dos projetos, especialmente quando envolvem populações tradicionais, nos termos da Resolução 169 da OIT”, explica.

Bujaru

Segundo a avaliação da promotora Paloma Sakalem, do Bujaru, a reunião foi importante para estreitar os laços entre a comunidade e o Ministério Público, esclarecendo as dúvidas da sociedade sobre a atual situação da questão. "Bem como deixando claro que os promotores de justiça da região estão acompanhando de perto todo o desenrolar dos licenciamentos, fazendo os esclarecimentos à população diretamente envolvida”, frisa.

Acará

O Promotor Thiago Takada, do Acará, avaliou que se tratou de evento de fulcral importância para a compreensão dos fatores socioambientais e econômicos possivelmente impactados com a instalação de um aterro sanitário. "Outrossim, muito além dos aspectos negativos, o evento possibilitou, a partir da oitiva social, um breve vislumbre do potencial quase ilimitado para a implementação de projetos de inovação em bioeconomia, em razão da forte presença de povos e comunidades tradicionais na região", destaca.

A reunião pública integra o rol de atividades necessárias à instrução dos Inquéritos Civis instaurados pelas Promotorias de Justiça de Acará e Bujaru visando averiguar a regularidade nos processos de licenciamentos pertinentes aos empreendimentos.

A reportagem solicitou mais detalhes sobre a reunião e sobre o posicionamento diante da proposta de novos aterros para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas), para as prefeituras de Belém, Ananindeua e Marituba, e também para a prefeitura do Acará. Até o fechamento desta edição, apenas a prefeitura do Acará informou que estava verificando o caso para dar um retorno. A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com a Secretaria de Meio Ambiente do Bujaru.