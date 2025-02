MPF anuncia seleção de estagiários; No Pará, a oportunidade é para os graduandos de direito

O Ministério Público Federal (MPF) lançou um novo edital para seleção de estagiários, com oportunidades para estudantes de todo o país. No Pará, as vagas são para os graduandos de direito, que serão distribuídos para as unidades do órgão em Belém, Altamira, Marabá e Santarém. Os aprovados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.027,82, auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia e seguro contra acidentes pessoais. A jornada de trabalho será de 4 horas diárias, com possibilidade de atuação no modelo híbrido (remoto e presencial).

O processo seletivo formará um cadastro de reserva. As inscrições estarão abertas do dia 5 a 30 de março de 2025 e poderão ser feitas pelo site https://www.mpf.mp.br/pa/estagie-conosco. O MPF garantirá cotas para grupos específicos, distribuídas da seguinte forma: 30% para candidatos autodeclarados pretos ou pardos; 10% para indígenas, povos e comunidades tradicionais; 20% para pessoas com deficiência (PCD).

Etapas do processo seletivo

Primeira etapa:

Prova objetiva (online): composta por 30 questões, distribuídas entre Direito Administrativo, Constitucional, Civil, Processual Civil, Penal e Processual Penal (cinco questões de cada). A nota mínima para aprovação é 12 pontos, cada questão valerá 1 ponto.

Segunda etapa:

Prova discursiva (presencial): aplicada apenas para os candidatos aprovados na etapa objetiva. O candidato será eliminado caso deixe a questão em branco ou obtenha nota inferior a 8 pontos.

A classificação final será feita pela soma das notas das duas provas, após as fases recursais. O resultado final está previsto para o dia 27 de junho de 2025. Para mais informações, o interessado pode acessar o edital da seleção.

Inscrições: 5 a 30 de março

Número de vagas: cadastro de reserva

Público-alvo: graduandos de direito

Resultado final da seleção: 27 de junho