MP denuncia 21 pessoas por fraude em concurso de Parauapebas

21 pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de fraudes no concurso da Prefeitura Municipal de Parauapebas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). A prova em questão foi realizada nos dias 19 e 26 de novembro de 2023. A denúncia foi oferecida na última terça-feira (27), com base nas conclusões do inquérito instaurado pela Polícia Civil, logo após a aplicação da prova.

De acordo com o MP, um dos indícios que levaram ao início das investigações foi o flagrante a uma candidata que portava, antes mesmo de fazer a prova, um gabarito com as respostas do exame. O caso foi registrado na Vila Palmares, zona rural do município. Além disso, segundo informações repassadas ao Disque Denúncias do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará, candidatos teriam utilizado ponto eletrônico e relógios durante a aplicação do certame, o que é expressamente proibido em edital. Segundo o MP, os candidatos relatam ter pago uma quantia que variou entre R$ 1.000 a R$ 2.000 para utilizar o equipamento. Eles também tinham a orientação prévia de encontrar outras pessoas dispostas a pagar o valor dos gabaritos.

A Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), responsável pela elaboração e aplicação das provas, forneceu às autoridades os cartões respostas dos candidatos ao cargo de auxiliar administrativo e fiscal de vigilância sanitária, na qual foram observadas respostas idênticas às da candidata descoberta em Palmares.

O concurso público foi realizado para atender determinação judicial depois que o MP, em uma ação civil pública, identificou haver um déficit de servidores públicos nas secretarias municipais de Parauapebas. Mesmo tendo mais de 40 mil candidatos inscritos no certame, a prefeitura determinou a suspensão do concurso.