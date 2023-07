Movimento de retorno a Belém é tranquilo pela BR-316 neste domingo (9)

Quem saiu de Belém para aproveitar o segundo final de semana das férias escolares se depara com movimento de retorno tranquilo pela BR-316, na noite deste domingo (9). Na altura da barreira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), é possível observar fluxo intenso de veículos, mas sem pontos de lentidão ou engarrafamento. Não há registros de acidentes até o momento.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp