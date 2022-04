Motociclista cai em bueiro aberto após tentar retornar de via em Altamira

Um motociclista ficou preso após cair bueiro que estava sem tampa e sem proteção, no bairro Liberdade, em Altamira, sudoeste do Pará. Testemunhas informaram que o homem pilotava uma moto de cor branca, ao tentar fazer o retorno na pela Rodovia Magalhães Barata, ele acabou caindo buraco que teria pouco mais de um metro. Com informações do site Confirma Notícia.

Pessoas que passavam pelo local filmaram o veículo ainda dentro do bueiro. Até o momento não há informações de que o piloto tenha ficado ferido. Imagens compartilhadas em vários grupos de aplicativo de mensagens mostram uma motocicleta que está dentro de um buraco profundo.