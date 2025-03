Moradores reclamam de problemas do fornecimento de energia na Vila do Carmo, em Cametá

Nos últimos dias, moradores denunciaram os problemas no fornecimento de energia na Vila do Carmo, em Cametá. As dificuldades, no entanto, não são recentes.

Em agosto de 2024, postes de concreto começaram a ser instalados na localidade para modernizar a rede elétrica e resolver as constantes quedas de energia. Segundo informações da própria distribuidora, a infraestrutura elétrica da vila não passava por atualizações há mais de 30 anos, um período no qual a população saltou de 400 para quase 10 mil habitantes.

Atento a este contexto, o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Pará (CONCEPA) tomou uma medida decisiva para cobrar respostas sobre os problemas no fornecimento de energia elétrica na Vila do Carmo, em Cametá. O órgão acionou a Equatorial Pará, distribuidora responsável, para esclarecer a situação e buscar uma solução para os constantes apagões que afetam moradores e comerciantes da região.

No entanto, apesar da promessa de melhorias, a prometida modernização da rede elétrica ficou inacabada. A substituição dos postes foi iniciada, mas não concluída, e as ilhas próximas, que deveriam receber fornecimento de eletricidade, continuam sem energia. O serviço foi interrompido há cerca de cinco meses, deixando a comunidade em uma situação ainda mais precária. Os postes de concreto permanecem abandonados nas calçadas, e os moradores enfrentam longos períodos sem eletricidade, o que impacta diretamente a qualidade de vida e a economia local.

Diante dessa situação, o CONCEPA encaminhou um documento à distribuidora cobrando esclarecimentos. O ofício solicita, no prazo de dez dias úteis, informações detalhadas sobre as interrupções no fornecimento de energia nos últimos 12 meses, o cronograma de manutenção da rede, as medidas emergenciais para a conclusão da modernização e a listagem de reclamações registradas pelos consumidores. Além disso, o Conselho pede esclarecimentos sobre eventuais medidas compensatórias para os moradores e comerciantes que sofreram prejuízos devido às falhas na distribuição de energia.

O presidente do CONCEPA, Cássio Bitar, destacou o papel do Conselho na defesa dos direitos dos consumidores. “O Conselho recebe demandas de consumidores de todas as classes de consumo e, inicialmente, busca o diálogo com a distribuidora. Quando os casos são mais complexos, levamos as informações à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a órgãos de defesa do consumidor para garantir que os direitos sejam respeitados. No caso da Vila do Carmo, identificamos que a situação requer atenção urgente e estamos atuando para que o problema seja resolvido o quanto antes”, afirmou.

O Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Pará (CONCEPA) foi instituído pela Resolução Normativa nº 963/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e tem como principal objetivo representar os consumidores no ambiente regulado do setor elétrico. Composto por membros de diversas áreas, o CONCEPA não possui relação de subordinação com a concessionária Equatorial Energia, que o mantém.

Membros do CONCEPA em reunião. No centro, o defensor público Cássio Bitar. (Imagem: Divulgação)

Sua missão é analisar, orientar e avaliar questões ligadas ao fornecimento de energia elétrica, às tarifas praticadas e à qualidade dos serviços oferecidos aos consumidores finais. Isso inclui promover debates e propor soluções para garantir que os serviços atendam às necessidades e expectativas dos consumidores, sejam eles residenciais ou do setor produtivo. Além disso, o CONCEPA desempenha um papel crucial como interlocutor entre os consumidores e os diversos agentes do setor elétrico, como a distribuidora, os geradores e a própria Aneel.

Em nota, a Equatorial Pará informou que vem, nos últimos anos, trabalhando para a melhoria do fornecimento de energia elétrica em Vila do Carmo, localizada na cidade de Cametá, Nordeste do Pará. Somente em 2024, por exemplo, realizou cerca de 550 ligações novas, dentro do Programa Luz para Todos, do Governo Federal, o que beneficiou, em media, mais de duas mil pessoas. Também houve ligações novas dentro do Luz para Todos em outros distritos de Cametá, como Curuçambaba, Carapajó e Bom Jardim.

A distribuidora também atuou em melhorias no sistema, como troca de cruzetas, recondutoramento de cabos de distribuição de energia. Para 2025, a empresa vai continuar a realizar mais ligações do Luz para Todos em Areião e Porto Grande.