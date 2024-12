Mensa Brasil registra 31 pessoas superinteligentes no Pará

No estado do Pará, a Associação Mensa Brasil identificou 31 superinteligentes, incluindo crianças e adultos que representam uma parte importante do registro de pessoas com altas habilidades. A Mensa Brasil é a representante da maior organização mundial de pessoas com altas habilidades cognitivas. Esses números identificados no estado fazem parte do total de 4.500 pessoas registradas em todo o país desde a chegada da entidade ao Brasil, nos anos 2000.

A Mensa Brasil tem utilizado a inteligência artificial para acelerar o processo de identificação e otimizar os métodos de mapeamento, um esforço que tem se mostrado eficaz ao longo dos últimos anos. A entidade segue trabalhando para expandir esse número, com a identificação de mais pessoas, especialmente no Pará, que tem aumentado seu número de superdotados registrados ao longo do tempo.

Carlos Eduardo Fonseca, presidente da Mensa Brasil, explica que a organização tem se empenhado para garantir que o Brasil desenvolva políticas públicas voltadas para superdotados. “A identificação precoce é fundamental para que possamos oferecer o suporte educacional adequado e promover o desenvolvimento desses indivíduos, que têm um grande potencial para contribuir com a sociedade”, afirma Fonseca.

A organização, que iniciou suas atividades no país com o objetivo de identificar e apoiar pessoas com altas capacidades intelectuais, têm mapeado indivíduos com idades que variam desde os 2 anos até os 75 anos. Esse trabalho de mapeamento no Pará e no restante do Brasil inclui, além da identificação, a promoção de iniciativas voltadas para a educação, a defesa dos direitos e o fomento ao desenvolvimento das habilidades intelectuais de seus membros.

A identificação de pessoas com altas habilidades é feita por meio de testes de inteligência aplicados por profissionais especializados. O requisito para ingressar na Mensa é ter um QI superior a 98% da população geral, comprovado por um teste de inteligência referendado. Esses testes são realizados em eventos organizados pela Mensa em várias cidades do Brasil. Após a identificação, os membros têm acesso a uma rede de apoio intelectual e social, além de oportunidades para desenvolver e utilizar suas habilidades cognitivas.

Em 2024, a Mensa Brasil criou a Fundação Mensa Brasil, com o objetivo de ampliar a atuação da entidade, promovendo debates e políticas públicas voltadas para a inclusão e o desenvolvimento das pessoas superinteligentes no país. A entidade também defende a implementação de um sistema nacional de avaliação de inteligência nas escolas brasileiras, com a intenção de identificar superdotados desde os primeiros anos de escolarização.

O mapeamento de pessoas com altas habilidades no Pará, como em outros estados do Brasil, é um esforço contínuo da Mensa Brasil, e a organização se compromete a seguir identificando mais pessoas com altas habilidades cognitivas para garantir o melhor aproveitamento de seus potenciais.