Marajó recebe 16 lanchas para reforçar atendimento dos Conselhos Tutelares

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania conclui, nesta terça-feira (24), a entrega das embarcações destinadas à proteção de crianças e adolescentes no arquipélago

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania realizará, nesta quarta-feira (25), em Belém, a cerimônia de conclusão da entrega de 16 embarcações destinadas aos Conselhos Tutelares do arquipélago do Marajó ( Foto: Foto: Clarice Castro | Ascom MDHC )

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) realizou, nesta terça-feira (24), em Belém, a cerimônia de conclusão da entrega de 16 embarcações destinadas aos Conselhos Tutelares do arquipélago do Marajó. A agenda contou com a presença da secretária-executiva adjunta do MDHC, Isadora Lacava, e marcou a entrega de mais quatro lanchas, ampliando as condições de deslocamento e atuação dos conselheiros tutelares na região.

Com o nome "Navegar para Proteger", a iniciativa busca fortalecer a atuação dos Conselhos Tutelares e contribuir para a proteção dos direitos de crianças e adolescentes em um território marcado por grandes distâncias e desafios de deslocamento fluvial. As informações são da Assessoria de Comunicação Social do MDHC.

A programação incluiu a participação de autoridades federais, estaduais e municipais, representantes de instituições parceiras e integrantes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Durante a solenidade, também será realizada a assinatura simbólica dos Termos de Doação com Encargos entre o MDHC e os prefeitos. Ao final do evento, haverá apresentação das embarcações na área externa do auditório.