Mães que Oram Pelos Filhos realizam 7º Encontro Estadual no Pará

Mães de todo o Pará e arredores têm um encontro especial marcado no próximo dia 18 de novembro no Sesi Ananindeua, na Rodovia Mário Covas, na Grande Belém. O 7º Encontro Estadual das Mães que Oram pelos Filhos está chegando e promete ser um dia repleto de espiritualidade, música e reencontros significativos. Aberto a todas as mães que desejam conhecer o carisma deste grupo tão especial. O evento promete fortalecer laços e inspirar corações.

O encontro contará com uma série de palestras e workshops inspiradores, projetados para fortalecer a formação espiritual das mães.

“Independentemente de onde você esteja em sua vida espiritual, há algo para todos. Este é um momento para aprofundar a fé e encontrar apoio em uma comunidade de mães que compartilham o mesmo propósito”, afirma a coordenadora estadual, Soraya Assunção.

Além da formação espiritual e da música, o encontro oferece a oportunidade de se reconectar com amigas e fazer novas amizades com mães que compartilham o mesmo desejo de orar pelos filhos.

Entre as presenças confirmadas estão o bispo da arquidiocese de Bragança, Dom Raimundo Possidônio, Ângela Abdo, fundadora e coordenadora geral, Aline Elisenlohr, cofundadora e vice coordenadora geral, os padres Ednaldo de Jesus, Cosme Ferreira, Matheus Barbosa e a coordenadora geral, Soraya Assunção.

Serviço:

Data: 18 de novembro

Horário: 7h30 às 17h

Local: Sesi Ananindeua (Rodovia Mário Covas)