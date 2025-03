Macaco que seria tratado como 'animal de estimação' é resgatado em rua no interior no Pará

Um macaco, da espécie Guariba, foi encontrado nas ruas de um bairro do município de Tailândia, no nordeste paraense, no último sábado (8). O animal foi resgatado com a ajuda da Associação Protetora dos Animais de Tailândia (Apat) após serem acionados por moradores do entorno. A suspeita é de que ele estaria sendo criado como "animal doméstico", como aponta a Apat. E ainda, alega que está ameaçada de extinção.

Segundo a moradora do município, Ivanna Almeida, presidente Apat, quando foi encontrado, o primata estava assustado e faminto. E também apresentava sinais de maus-tratos. “A população acionou o Corpo de Bombeiro, que fez o resgate do animal. A Apat também foi acionada. Apesar de sermos uma associação voluntária e de atuarmos apenas em relação a animais domésticos, como cães e gatos vítimas de maus-tratos, conseguimos dar o apoio na situação desse animalzinho”, afirma.

Após ser encontrado por moradores do bairro Daniel Berg, o macaquinho recebeu atendimento de saúde. “Por ser fim de semana, o animalzinho foi acolhido temporariamente pela Apat. Uma veterinára foi chamada e examinou o animal. Hoje [segunda-feira], pela manhã, ele foi encaminhado ao Sectma [Secretaria Municipal de Ciências, Tecnologia e Meio Ambiente de Tailândia] e o animal será encaminhado para Belém”, completa Ivanna.

CUIDADOS

Como constatado no laudo do atendimento, o animal chegou à clínica veterinária apresentando sinais de fraqueza e apatia, além de escoriações na cabeça e uma grande quantidade de parasitas. Segundo o parecer, o macaco aparenta ser um animal domesticado, pois se comportou bem na presença e no colo de pessoas. “Devido ao quadro de saúde, e por se tratar de um animal que estava, possivelmente, sendo domesticado, no momento ele não poderá retornar à natureza”, relata Ivanna.

Não há informações sobre onde o animal estava antes de ser encontrado. Em nota, a Secretaria Municipal de Ciências, Tecnologia e Meio Ambiente de Tailândia (Sectma) afirmou que já está em posse do animal, que foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar. A pasta também confirmou que o macaco foi entregue à Associação Protetora dos Animais de Tailândia para receber os devidos cuidados.

A Sectma detalhou que a associação “repassou o caso [à Sectma], e o mesmo será encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) para avaliação veterinária”. “O animal, trata-se de um macaco macho, conhecido popularmente como capelão, guariba e, pelas análises iniciais, tem características de domesticação. Como o animal foi resgatado em via pública, não foi possível averiguar a origem do mesmo”, conclui a nota da secretaria.

Já a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) informou, por meio de nota, que não foi notificada sobre o caso até às 15h desta segunda-feira (10). A pasta ainda detalha que "disponibiliza um canal para denúncias por meio do app "Semas Pará".