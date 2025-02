Livro inédito sobre aterros sanitários serve de guia técnico para o tratamento de resíduos no Brasil

Um novo livro sobre aterros sanitários promete ser um guia essencial para o tratamento adequado dos resíduos domésticos em todo o país. Com 264 páginas, “Aterros Sanitários: Aspectos Técnicos, Econômicos e Financeiros da Implantação e Operação” detalha processos, custos e desafios da gestão de resíduos sólidos. A obra foi organizada pelo Instituto Valoriza Resíduos, sucessor da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública (ABLP).

O lançamento ocorreu na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (CREA/PA) e reuniu engenheiros, universitários, representantes da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) e integrantes de cooperativas de reciclagem de lixo na capital.

Belém foi a primeira capital brasileira a receber o lançamento oficial da obra, que pode servir como base para formulação de políticas públicas voltadas para a gestão do lixo urbano.

“O livro tem detalhes das etapas, processos, mas principalmente custos da operacionalização dos aterros sanitários, uma obra de engenharia complexa e necessária para evitar danos ambientais. Para se ter uma ideia, um aterro para tratar duas mil toneladas por dia, aqui na região Norte, tem o custo de R$ 200 a R$ 220 por tonelada de lixo. É necessário que todo gestor tenha essas informações para ajudar na tomada de decisões importantes para que a política de resíduos seja efetivamente colocada em prática em todas as cidades brasileiras”, afirma João Gianesi Netto, presidente do Instituto Valoriza Resíduos.

A publicação também destaca os desafios enfrentados pelo estado do Pará na implementação de um sistema eficiente de tratamento de resíduos. Atualmente, dos 144 municípios paraenses, apenas 11 contam com aterros sanitários adequados. “O custo de um aterro é elevado, mas necessário e urgente não só ao Pará, mas para todo o Brasil”, enfatiza Gianesi.

Cleide Ferreira, mestranda de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal do Pará (UFPA) e servidora da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), esteve presente no lançamento e destacou a relevância do material para futuros projetos sanitários na capital paraen​se.

“O livro traz dados compilados e concretos do Brasil inteiro sobre a questão dos aterros sanitários. Então, essas informações servem de referência para que a gente possa trabalhar no novo plano para a cidade tratar seus resíduos”, afirma.

SERVIÇO

O livro “Aterros Sanitários: Aspectos Técnicos, Econômicos e Financeiros da Implantação e Operação” está disponível em: https://www.ablp.org.