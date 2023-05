Listão da Ufopa: resultado dos aprovados no Processo Seletivo Regular 2023 será divulgado na sexta

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulga nesta sexta-feira (05), às 9h, a lista dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Regular (PSR) 2023. A divulgação será de forma presencial, em todos os campi.

Em Santarém, a lista será afixada na Unidade Tapajós (Rua Vera Paz, s/n – bairro Salé), na parte externa do Bloco de Salas Especiais (prédio "Laranjão"), que fica próximo à entrada daquela unidade.

Às 10h30, os candidatos poderão conferir o resultado pela internet na página de acompanhamento do PSR 2023.

Quantas vagas?

No total do Processo Seletivo Regular (PSR) 2023, a Ufopa oferta 1.410 vagas para 42 cursos de graduação do campus Santarém e dos campi regionais.

Desse total, 1.130 são para os cursos do campus Santarém, 36 para o curso do campus Alenquer, 36 para o curso do campus Monte Alegre, 64 para os cursos do campus Oriximiná, 36 para o curso do campus Itaituba, 72 para os cursos do campus Juruti e 36 para o curso do campus Óbidos.

São reservadas 708 vagas para o sistema de ingresso por cotas sociais, destinadas a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

Os candidatos devem atentar para os documentos comprobatórios exigidos para concorrer às vagas do sistema de cotas, pois, uma vez classificados para essas vagas, deverão comprovar, no momento da habilitação institucional, que se enquadram nos critérios previstos no edital. A não comprovação acarretará a eliminação do candidato do PSR 2023, sem possibilidade de reclassificação.