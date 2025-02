Listão da Uepa: família de caloura de Medicina usa camisa estampada com o rosto dela na comemoração

Passar no vestibular de Medicina é um grande feito, e para Mariana Simoneti, de 20 anos, a conquista teve um significado ainda mais especial. Após três tentativas e uma preparação intensa, ela finalmente garantiu sua vaga na Universidade do Estado do Pará (Uepa), realizando um sonho de infância. A comemoração não poderia ser diferente: sua família compareceu em peso, vestindo camisetas estampadas com o rosto da mais nova caloura de Medicina.

“Foram anos de muito esforço e disciplina, noites mal dormidas e muita ansiedade, mas tudo valeu a pena”, contou Mariana, emocionada. “Sempre quis estudar na Uepa, passei em outras faculdades, mas esse sempre foi o meu maior sonho. Desde que decidi que queria fazer Medicina, sabia que era aqui que queria estar.”

O desejo de seguir na área da saúde sempre esteve presente na vida de Mariana. “É um sonho pessoal e profissional. Sempre quis cuidar das pessoas”, afirmou.

O momento da aprovação foi ainda mais especial pelo apoio da família, que fez questão de estar ao lado dela nesse dia inesquecível. “Vieram todos: meu namorado, minha mãe, minha irmã, minha amiga, minha avó, a outra avó. Todo mundo! E todos uniformizados com a minha cara!”, contou, rindo.