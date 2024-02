Léo Moura lança projeto esportivo 'Passaporte para Vitória' em Castanhal

O “Passaporte para Vitória” é uma parceria entre o Instituto Léo Moura e a Equatorial Pará e irá oferecerá aulas de futebol e orientação pedagógica para cerca de 200 crianças e jovens, de cinco a 17 anos, do bairro do Jaderlândia, em Castanhal. O projeto vai contar com orientação pedagógica, profissionais responsáveis pelo treinamento e será disponibilizado o material necessário como: bolas, chuteiras e uniforme completo. O “Passaporte para Vitória foi lançado na terça, 30, na quadra de esporte do projeto Castelo dos Sonhos e contou com a presença do ídolo do Flamengo, Léo Mouro.

“É uma honra iniciar mais um projeto no Pará. Agora chegou a vez dessa garotada de Castanhal. Sabemos da importância da prática de esporte e o que ele faz na vida de uma criança. Nosso projeto é gratuito e tem como objetivo mudar vidas por meio do futebol. Um dia esse esporte mudou a minha vida e por isso me dedico a ajudar e incentivar crianças pelos país”, disse o ex-jogador.

As pré-inscrições começarão em breve e serão realizadas pelo site passaporteparavitoria.com.br e efetivadas mediante entrega de documentos e assinatura dos responsáveis no termo de inscrições nos núcleos do projeto. A iniciativa deve começar ainda no primeiro semestre de 2024. As aulas serão realizadas na quadra poliesportiva do projeto Castelo dos Sonhos.

Para Thiago Cunha, gerente de Relacionamento com o Cliente, da distribuidora de energia, falou da importância do esporte para o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

“Nos estamos muito felizes em fechar uma parceria tão importante, que visa o lado social e vai proporcionar uma formação para as crianças e adolescentes de Castanhal e Bragança. A Equatorial além de incentivar o esporte, vai incentivar a educação por meio de ações dentro do Instituto Léo Moura”, destaca Thiago.

Giovana Pinheiro é moradora de Castanhal, e levou o filho de Vicente, de 5 anos, para conhecer o ídolo, Léo Moura, e aproveitou para agradecer a distribuidora de energia e o Instituto pela oportunidade.

“Meu filho tem muita paixão pelo futebol, isso vai ser muito bom para o desenvolvimento dela na escola, na educação, na vida dele. Eu sou muito grata por esse projeto. Por ser em Castanhal, uma cidade tão pequena que precisa de oportunidade. Obrigada”, agradeceu Giovana.

Histórico

O projeto do Instituto Léo Moura, que é organizado pelo ex-jogador e ídolo do Flamengo, já passou por outros estados como Rio de Janeiro, Amapá, Acre e Paraná e atendeu cerca de 40 mil jovens. Desses, muitos talentos foram revelados, inclusive com destaque no cenário do esporte nacional.

O ídolo do futebol, Léo Moura, aproveitou para tirar fotos, dar autógrafo e agradecer o carinho e o apoio da Equatorial Energia.

“Que esse projeto possa ser um diferencial na vida dessa garotada. Quero agradecer de coração a Equatorial por essa parceria e que seja de muito sucesso”, disse o jogador.

Léo Moura

O ex-jogador atuou como lateral direito e passou 24 anos no futebol. Ele vestiu a camisa de 17 clubes nacionais e estrangeiros, mas onde brilhou mesmo foi no Flamengo, onde atuou por 10 anos, com a conquista de vários títulos. Em 2008, foi convocado para a Seleção Brasileira.

Em toda a carreira, ele conquistou 27 títulos, ganhou 6 troféus individuais, 4 prêmios de melhor lateral direito do Brasil e uma Bola de Prata. Atualmente, o ex-jogador se dedica a projetos de incentivo ao esporte no país.