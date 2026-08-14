Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Justiça impede realização de 'rock doido' no interior do Pará

Evento estava previsto para este sábado (15) em São João de Pirabas decisão atende pedido do MPPA e proíbe festas com som de alta potência na área de manguezal

Hannah Franco
fonte

Justiça suspende ‘rock doido’ que seria realizado em área de preservação no Pará (Reprodução/Instagram)

A Justiça determinou a suspensão do evento “Rock Doido no Deck”, que estava previsto para este sábado (15), no Deck do Fred, em São João de Pirabas, no nordeste do Pará. A decisão foi tomada após uma Ação Civil Pública apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

O pedido foi feito pela Promotoria de Justiça de São João de Pirabas, que questionou a realização de eventos com som de média ou alta potência e iluminação intensa no local, situado em uma área de preservação permanente (APP) com predominância de manguezal.

VEJA MAIS

image MPPA aponta esquema de extorsão, corrupção e lavagem de dinheiro em órgãos públicos do Pará
Seis denúncias apresentadas ao Tribunal de Justiça do Pará envolvem 20 acusados e apontam, segundo os promotores, um mesmo modo de atuação; investigação abrange fatos ocorridos entre 2021 e 2026

image MPPA recomenda que hotéis e motéis de Jacundá adotem medidas para proteger crianças e adolescentes
Os meios de hospedagem devem verificar identidade e idade dos hóspedes, capacitar funcionários e comunicar ao Conselho Tutelar casos suspeitos de violência, abuso ou exploração sexual

O que diz a decisão

De acordo com o MPPA, o empreendimento está instalado em uma região costeira e estuarina considerada ambientalmente sensível, com estruturas sobre um corpo hídrico. Um relatório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) também apontou que a área possui características de Área de Preservação Permanente (APP) e indicou a necessidade de estudos técnicos ambientais.

A Promotoria identificou ainda a divulgação do “Rock Doido no Deck” nas redes sociais. A festa estava marcada para as 23h deste sábado, com previsão de atração musical e utilização de equipamentos de som de grande porte.

Com a decisão, os responsáveis pelo empreendimento ficam proibidos de realizar, promover ou permitir o evento. A determinação também vale para outras festas, shows, festivais e apresentações que utilizem sonorização de média ou alta potência no local.

image Divulgação da festa nasredes sociais. (Divulgação)

A medida inclui ainda a proibição de estruturas de som automotivo, telões, painéis de LED e iluminação direcionada para o manguezal e os corpos hídricos próximos.

Após a determinação, as publicações e anúncios sobre o evento foram retirados das redes sociais. O restaurante poderá continuar funcionando normalmente, desde que mantenha as licenças exigidas e não utilize equipamentos de som amplificado em alta intensidade.

Em caso de descumprimento da suspensão de eventos, foi fixada multa de R$ 100 mil por programação realizada. Já o descumprimento da determinação sobre as redes sociais poderá gerar multa diária de R$ 2 mil, limitada inicialmente a R$ 50 mil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rock doido

são joão de pirabas
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

COMÉRCIO EXTERIOR

Índia se torna terceiro maior destino das exportações do Pará com alta de 335%

Avanço das vendas paraenses ocorre em meio à busca por diversificação após novas barreiras comerciais dos EUA

16.08.26 7h00

CELEBRAÇÃO

Parque Zoobotânico do Museu Goeldi completa 131 anos e conecta gerações com a natureza na Amazônia

Em comemoração a mais de um século de história, o espaço ambiental mais antigo do Brasil realiza trilhas guiadas e abre suas portas para contar a evolução de sua biodiversidade e patrimônio em Belém

15.08.26 12h26

POLÍCIA

‘Escudo Feminino 4’ mobiliza mais de mil agentes contra violência à mulher no Pará

A operação reúne órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (SIEDS), com ações de prevenção, atendimento, fiscalização e repressão aos crimes praticados contra mulheres

13.08.26 17h27

SAMBA

Compositor de Castanhal integra parceria que disputa Festival de Samba-Enredo da Beija-Flor

Ao lado de outros quatro compositores, André Alho representa a Mocidade Olariense no Festival de Samba-Enredo da Beija-Flor – Etapa Pará, que reúne sete escolas paraenses em Belém

13.08.26 15h03

MAIS LIDAS EM PARÁ

FELINOS

Presença de gatos em lares paraenses transforma rotina de responsáveis e desperta cuidado

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, do IBGE, 26,4% dos domicílios paraenses possuem pelo menos um felino

16.08.26 8h00

Círio de Ourém reúne devotos de Nossa Senhora de Nazaré neste domingo (16)

Programação religiosa começou ainda no sábado (15), com a realização do Círio Fluvial

16.08.26 12h45

DETERMINAÇÃO

Justiça impede realização de 'rock doido' no interior do Pará

Evento estava previsto para este sábado (15) em São João de Pirabas decisão atende pedido do MPPA e proíbe festas com som de alta potência na área de manguezal

14.08.26 18h24

HISTÓRIA

Adesão do Pará à Independência: entenda por que o dia 15 de agosto faz parte da história do estado

O reconhecimento da Proclamação da Independência feita por Dom Pedro I ocorreu quase um ano depois, em 1823

15.08.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda