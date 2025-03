Junta Comercial abre inscrições para Seminário sobre registro mercantil

A Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) lançará, no dia 26 de março, em Capanema, o seminário "Jucepa em Movimento – Descomplicando o Registro Mercantil". O evento, que contará com a participação de órgãos de registro e de licenciamento empresarial, tem o objetivo levar conhecimento e atualização sobre processos de abertura e encerramento de empresas a empresários, profissionais e estudantes das áreas de Contabilidade, Administração, Direito e Economia, bem como, áreas afins.

O seminário terá um certificado de 5 horas e seguirá um cronograma que abrangerá diversos municípios do interior do estado, promovendo a descentralização das informações e facilitando o acesso a orientações essenciais para quem atua no setor empresarial e jurídico.

As inscrições seguem o formato de Inscrição Solidária, com a doação de 1kg de alimento não perecível (preferencialmente arroz, feijão ou leite). Os interessados podem se inscrever pelo site da Jucepa, por meio da Escola de Registro Mercantil.

O presidente da Jucepa destacou a importância do seminário para o desenvolvimento econômico do estado. "Nosso objetivo é tornar o registro mercantil mais acessível e eficiente, garantindo que empresários e profissionais tenham o conhecimento necessário para atuar de forma segura e ágil no mercado", afirmou.

Com essa iniciativa, a Jucepa reforça seu compromisso em simplificar processos e aproximar o órgão do público empreendedor, fomentando o crescimento econômico e a formalização de negócios no Pará.