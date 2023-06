Junho Vermelho: campanha de doação de sangue tem Caminhada pela Vida, neste domingo (4)

O lançamento da campanha de conscientização sobre a doação de sangue, intitulada Junho Vermelho, a cargo da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Fundação Hemopa), ocorrerá neste domingo (4) na Praça da República, no centro de Belém, com a realização do evento "Caminhada pela Vida". O ponto de encontro dos participantes da Caminhada será na área em frente ao Theatro da Paz, a partir das 7h30. Quem quiser doar sangue vai contar com uma unidade móvel do Hemopa no local, até as 14 horas.

Nesta edição da campanha, 11 unidades do Hemopa estão envolvidas para atendimento a doadores voluntários. O foco é sensibilizar a sociedade sobre a importância da doação de sangue, para que haja distribuição adequada e satisfatória desse material em todo o Estado, como reforça o presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra.

“É um gesto de responsabilidade e de amor ao próximo. Por isso, é fundamental fomentar, por meio da promoção social da doação de sangue, essa e outras campanhas, para que possamos atender à demanda de pacientes que necessitam de atendimento transfusional no Estado. Temos unidades em outros oito municípios do Pará, com profissionais capacitados a receber doadores", enfatiza Paulo Bezerra. A campanha pretende levar informações a pessoas que atendem aos critérios para doação de sangue.

“Por exemplo, cada pessoa que passa por uma cirurgia ou que sofra um acidente também precisará de, ao menos, uma bolsa de sangue para transfusão. Então, por trás de cada atendimento desses precisamos ter um voluntário apto para doar. Dessa forma, buscar doador de repetição é um foco fundamental no trabalho da captação", explica a gerente de Captação de Doadores da Fundação Hemopa, Juciara Farias.

Estoque para o veraneio

A campanha também visa abastecer os estoques para suprir as demandas do mês de julho, período de férias escolares, quando há um fluxo intenso de saída de pessoas de Belém para outros locais, impactando na coleta de bolsas de sangue. A programação terá diversas atividades, entre as quais uma agenda técnico-científica, por meio de oficina de educação em saúde voltada à temática da Hemoterapia e Hematologia, com especialistas convidados, gincanas com alunos residentes, com instituições parceiras, caravanas solidárias e campanhas externas.

O primeiro momento da campanha da Fundação foi iniciada, na quinta-feira (1º) no Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, em Icoaraci, com a meta de coletar 120 bolsas de sangue por dia, mas já foi superada. Foram registrados 177 voluntários doadores, dos quais 137 habilitados a doar. A ação no hospital prossegue nesta sexta-feira (2). Em junho de 2022, as unidades do Hemopa em Belém e no interior registraram o comparecimento de 11.725 voluntários para doação de sangue.

Critérios para doar sangue:

– Apresentar documento oficial, original com foto e assinatura;

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

– Apresentar documento de identidade oficial, com foto e assinatura;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres.

Quem se vacinou contra a covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias entre cada dose, para quem recebeu a vacina coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas. Quem teve covid-19 pode doar sangue 10 dias após a cura.

Onde doar sangue:

- Hemocentro Belém - Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18 h, e no sábado, das 07h30 às 17 h.

- Posto de coleta Castanheira - Rodovia BR-316, KM-01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira - em frente à entrada do Shopping Castanheira. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18 h, e no sábado, das 07h30 às 17 h.

- Posto de coleta do Pátio Belém - Tv. Padre Eutíquio, n° 1078, Bairro Batista Campos (Estação Cidadania, 1º Piso do Shopping Pátio Belém). Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h30.

- Hemocentro Castanhal - novo endereço: Rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 h.

- Hemocentro de Santarém - Avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31, Aeroporto Velho. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 h.

- Hemocentro de Marabá - Rodovia BR-230 (Transamazônica), Quadra 12, s/n - Agrópole do Incra. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 h.

- Hemonúcleo de Abaetetuba - Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro São Lourenço. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 12h30.

- Hemonúcleo de Altamira - Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Esplanada do Xingu.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 12h30.

- Hemonúcleo de Capanema - Rodovia BR-308, KM-0, s/n, São Cristóvão. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 12h30.

- Hemonúcleo de Redenção - Avenida Santa Tereza, s/n, Centro. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 12h30.

- Hemonúcleo de Tucuruí - Avenida Veridiano Cardoso, s/n, BR-422, Santa Mônica. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 h.