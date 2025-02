Imagem Peregrina de Nª Sª de Nazaré visita o Cristo Redentor no Rio de Janeiro

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou o Cristo Redentor nesta sexta-feira (28/02), no Rio de Janeiro (RJ). A comitiva que está em viagem com a imagem peregrina realizou uma missa aos pés do Cristo nesta manhçã. Esse é o terceiro e último dia de visitas da imagem por vários locais na capital carioca nesta semana.

O principal símbolo do Círio de Belém, uma das maiores manifestações religiosas do mundo, já visitou também a Igreja Nossa Senhora da Lampadosa, no Centro do Rio de Janeiro. O evento foi recebido com grande emoção pelos fiéis.

A programação desta sexta-feira (28) contou com a visita ao Santuário do Cristo Redentor, um dos cartões-postais mais icônicos do país, às 7h30. Depois, às 10h, a comitiva marcou presença na abertura da exposição “Caminhos para Belém – o amor que flui como água”, no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro. A imagem retorna para Belém agora, encerrando a passagem pelas terras fluminenses.