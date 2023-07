IFPA inscreve para processo seletivo com 375 vagas para graduação em Belém

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) lançou o edital para o Processo Seletivo Especial (PSE) com 375 vagas nos cursos de graduação.

Para se inscrever os interessados precisam ter participado de qualquer uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2009 a 2022. As vagas são para 15 cursos de graduação ofertados pelo IFPA Campus Belém, com ingresso no 2º semestre de 2023, na modalidade presencial

CURSOS E VAGAS

Química (matutino) - 26 vagas



Letras (vespertino) - 32 vagas



História (noturno) - 33 vagas



Geografia (matutino) - 33 vagas



Física (matutino) - 26 vagas



Matemática (noturno) - 22 vagas



Ciências Biológicas (matutino) - 35 vagas



Pedagogia (matutino) - 32 vagas



Engenharia de Controle e Automação (matutino) - 19 vagas



Engenharia de Materiais (vespertino) - 20 vagas



Gestão Hospitalar (noturno) - 18 vagas



Saneamento Ambiental (matutino)- 22 vagas



Gestão Pública (noturno) - 25 vagas



Engenharia Elétrica (matutino) - 21 vagas



Análise e Desenvolvimento de Sistemas (noturno) - 11 vagas



INSCRIÇÕES



As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e podem ser feitas somente de forma on-line no endereço eletrônico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará https://forms.gle/e7Fmpva9hngwFh8t7 no período de 13 de julho a 03 de agosto de 2023 até às 23h59min.