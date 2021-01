Idosa moradora do Lar São Vicente de Paulo foi a primeira a ser vacinada em Santarém

A idosa Maria das Graças Guimarães Regis, de 70 anos, moradora do Lar São Vicente de Paulo, no município de Santarém, foi a primeira pessoa da região do oeste paraense a receber a dose da Coronavac na tarde desta terça-feira (19). Diabética e hipertensa, ela foi imunizada nesse abrigo de acolhimento para idosos, em um ato simbólico que contou com a presença do governador Helder Barbalho e do prefeito de Santarém, Nélio Aguiar.

Dona Maria, que mora no Lar São Vicente de Paulo há três anos, resgatou, emocionada, a importância da ciência e demonstrou gratidão pela oportunidade de imunização. “A luta é pela saúde. Tudo que está acontecendo e o conhecimento dado, foi coisa de Deus. Feliz por colaborar nisto, pensando em todos, peço que fortaleçam a fé”, comentou.

A dose da vacina foi aplicada pela técnica em enfermagem Raimunda Elza dos Santos, que é servidora do Hospital Regional do Baixo Amazonas e atua na linha de frente ao combate à pandemia em Santarém.

Durante o ato, o governador defendeu a união institucional como ferramenta estratégica para avanço da vacinação em todo estado. “Aqui em Santarém, na Região Oeste do Pará, estamos vacinando a primeira idosa institucionalizada. Todo o Pará tem que estar envolvido. Todos nós precisamos estar em um único espírito de valorizar a vida e devemos estar mobilizados para salvar a população”, disse.

“Particularmente, a Região Oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, que tem relação muito próxima com Manaus e o Amazonas, devem estar atentas para os riscos de assistirmos uma segunda onda e lamentavelmente termos que conviver com cenários de perdas de vidas assemelhado ao estado vizinho”, pediu o governador.

Doses na região

No final da manhã desta terça-feira, com a logística elaborada pelo Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), um avião modelo Caravan, da frota do Governo do Estado do Pará, aterrissou no Aeroporto Internacional de Santarém “Maestro Wilson Fonseca”, na região oeste, com as primeiras 17.725 doses da vacina Coronavac.

Os imunizantes chegaram com forte escolta policial e seguiram para o Centro Regional de Saúde, onde foram inspecionados e distribuídos para as regiões de Integração Baixo Amazonas e Tapajós. Somente em Santarém, que se encontra em bandeiramento vermelho devido ao avanço da pandemia, foram distribuídas 6.475 doses do imunizante para os grupos prioritários.

De acordo com a Prefeitura de Santarém, o cronograma de vacinação seguirá o critério de grupo prioritário. "A Prefeitura de Santarém deve divulgar até a manhã desta quarta-feira, 20, o cronograma de vacinação", informou.