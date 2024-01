Hemopa realiza campanhas de doação de sangue até o próximo dia 12

Até a próxima sexta-feira (12), a Fundação Hemopa realiza campanhas com objetivo de estimular a doação de sangue no Pará. Por meio do projeto “Caravanas Solidárias”, estão sendo realizadas coletas em parceria com as Forças Armadas – Exército, Aeronáutica e Marinha. Ao longo de 2023, o Hemopa realizou campanhas internas e externas para coleta, que somaram mais de 100 mil bolsas de sangue.

Segundo o Hemopa, nessa primeira caravana, o Exército teve 44 voluntários e 38 bolsas de sangue coletadas pelo grupo de oficiais da corporação. O coronel Lopes Rodrigues, comandante d​o 8º Batalhão de Manutenção de Selva, contou que as campanhas realizadas desde 2021 são desenvolvidas do começo ao fim de cada ano. “A nossa parceria com a Fundação Hemopa conta com quatro campanhas, pois sabemos da importância de manter sempre abastecidos os estoques sanguíneos e o nosso maior objetivo é salvar o maior número de vidas possível”, relatou o representante da campanha.

Essa é uma das parcerias construídas através de ações estratégias desempenhadas pela gerência de captação de doadores do hemocentro paraense com instituições, como Exército, Aeronáutica e Marinha, para fortalecer os estoques do banco de sangue do Estado.

A assistente social da Fundação Hemopa, Vanessa Pimentel, explica o objetivo da parceria. “As Forças Armadas se mobilizam no início do ano para promover a primeira campanha de 2024 e abastecer os estoques pós-réveillon exercendo a solidariedade e cumprindo seu papel na sociedade”, destacou.



Confira o calendário da primeira caravana solidária de 2024 no Hemopa:



>> Campanha interna

Local: sede - Tv. Padre Eutíquio, 2109

- Base de Administração e Apoio do Comando Militar Norte (CMN) - (05/01)

- Depósito de Suprimentos do Exército (12/01)

- Companhia de Polícia do Exército

>> Campanha Externa

Aeronáutica

Local: Hospital da Aeronáutica

Data: 10 a 12 de janeiro