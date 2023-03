Grande Belém: quase 30 bairros devem ficar sem água neste domingo (19)

Moradores de 28 bairros da Região Metropolitana de Belém (RMB) terão o abastecimento de água suspenso a partir das 6h deste domingo (19), segundo informou a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). De acordo com o órgão, a suspensão será feita para realização de obras na subestação elétrica do Complexo Bolonha. Por isso, bairros de Belém e Ananindeua ficarão sem água nas torneiras.

Veja os bairros que serão afetados:

Comércio; Campina; Cidade Velha; Reduto; Batista Campos; Jurunas; Umarizal; Nazaré; Guamá; Cremação; Condor; Fátima; São Brás; Canudos; Pedreira; Telégrafo; Sacramenta; Marco; Barreiro; Castanheira; Terra Firme; Curió-Utinga; Souza; Marambaia; Val-de-Cans; Cidade Nov; Guajará 1 Guajará 2.

Ainda segundo a companhia, a previsão para finalização do serviço é ainda no domingo à tarde. Após a manutenção, o abastecimento será retomado de forma gradativa.