Governo do Pará visita obras do novo Hospital Municipal São Bento, em Abaetetuba

Em agenda no município de Abaetetuba, nordeste paraense, a vice-governadora do Pará, Hanna Ghassan, visitou nesta quinta-feira (27), as obras do novo Hospital Municipal São Bento. A unidade recebe os serviços do governo estadual, por meio de um convênio entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e a Prefeitura Municipal, já está com mais de 80% das intervenções concluídas.

A obra busca modernizar e ampliar os serviços de saúde pública estadual, oferecidos à população. O Hospital Municipal de São Bento é um hospital de médio porte com 52 leitos, sendo: 26 leitos de clínica médica; 10 leitos de clínica cirúrgica; 6 leitos de UTI; e 10 leitos de pediatria. O hospital atuará como retaguarda para a UPA local.

Durante a visita, Hana Ghassan reforçou o compromisso do Estado com a saúde pública e destacou a importância da obra para a população de Abaetetuba.

"Estamos acompanhando de perto a reconstrução do Hospital Municipal São Bento porque sabemos o quanto a saúde pública é um desafio. Esse é um compromisso não apenas do governo do Pará, mas uma necessidade em todo o Brasil. Como governo do Estado, nosso papel é apoiar e fortalecer a rede de saúde dos municípios, e essa obra representa um avanço para Abaetetuba. Durante a visita, pude ver de perto o andamento dos trabalhos, que já estão 87% concluídos. Quando finalizado, o hospital contará com uma estrutura moderna para oferecer um atendimento mais digno e eficiente à população", destacou.

Hana Ghassan reforçou o compromisso do Estado com a saúde pública e destacou a importância da obra para a população de Abaetetuba (Bruno Cecim / Agência Pará)

A vice-governadora ressaltou, ainda, que o governo estadual continuará apoiando o município, não apenas na obra física, mas também na estruturação do hospital. "Quero dizer a vocês que, assim como o governo do Estado apoiou a obra, vai apoiar os equipamentos do hospital. Contem comigo para ser um hospital de ponta, um hospital com muitos recursos para atender a população", reforçou.

Estrutura moderna e novos serviços

A obra do novo Hospital Municipal São Bento contempla tanto a parte interna quanto externa da edificação. Entre as melhorias já executadas, destacam-se a troca do revestimento cerâmico, a instalação de novas portas e janelas, a substituição do forro de PVC por gesso acartonado e a readequação da antiga garagem para a coleta de resíduos sólidos. O hospital também receberá uma nova subestação aérea com transformador de 225 KVA para garantir a eficiência energética da unidade.

Além disso, a unidade terá novos ambientes, como uma sala de vacina, sala de procedimentos, sala de curativos e um posto policial. A recepção foi ampliada e modernizada, e o centro cirúrgico passará a contar com uma barreira sanitária e vestiários adequados às normas de biossegurança. A instalação de um elevador, já licitada e contratada, está prevista para ser concluída até o dia 30 de março, facilitando a mobilidade dentro do hospital.

Com uma área total de 1.537,97 m², o hospital atenderá cerca de 160 mil habitantes de Abaetetuba e região, oferecendo uma infraestrutura mais adequada para médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde. O objetivo é proporcionar mais conforto e eficiência no atendimento aos pacientes, reduzindo a sobrecarga de outras unidades hospitalares do município.