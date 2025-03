Governo do Pará intensifica investimentos em infraestrutura, cidadania e educação em Tomé-Açu

O Governo do Pará realizou uma série de entregas e vistorias no município de Tomé-Açu, na terça-feira (25), reforçando investimentos em mobilidade, cidadania, educação e inclusão social. Durante agenda na cidade, a vice-governadora Hana Ghassan participou da entrega de 50 carteiras de habilitação gratuitas pelo programa CNH Pai D’égua, que já beneficiou milhares de paraenses.

O programa, considerado o maior do país na emissão gratuita de habilitação, permite que pessoas de baixa renda tenham acesso ao documento sem custo com autoescola ou taxas do Detran. "Esse é um programa que transforma vidas, permitindo que muitas pessoas tenham a chance de trabalhar e melhorar a renda familiar", destacou Hana Ghassan.

Além da entrega das CNHs, a vice-governadora também realizou a entrega de 370 títulos definitivos de terra a moradores de diversas comunidades, garantindo segurança jurídica e possibilitando investimentos na agricultura e moradia. O documento permite que os beneficiados tenham acesso a crédito rural, valorização patrimonial e estabilidade para suas famílias.

"A regularização fundiária é essencial para dar dignidade às famílias e impulsionar o crescimento do nosso Estado", afirmou Hana. Segundo o Instituto de Terras do Pará (Iterpa), o Pará é hoje referência nacional na titulação fundiária, com mais de 12 mil títulos concedidos somente em 2024.

Para o prefeito de Tomé-Açu, Carlos Antônio Vieira, a iniciativa representa um avanço significativo para o município. "Muitas famílias precisam dessa documentação para investir em suas terras ou até mesmo conseguir um financiamento para melhorar suas casas. É um direito que agora elas podem exercer com segurança", destacou o gestor. Desde 2019, já foram entregues 475 títulos de terra na cidade.

Na área da educação, a vice-governadora acompanhou o andamento das obras da Escola Estadual Dr. Fábio Luz, que passa por um amplo processo de reconstrução. A unidade de ensino receberá melhorias estruturais para garantir mais conforto e qualidade na aprendizagem dos alunos.

No mesmo dia, Hana Ghassan também vistoriou as obras da nova creche do programa Creches Por Todo o Pará, que atenderá 200 crianças do município. A iniciativa faz parte de um investimento estadual de R$ 400 milhões para a construção de 150 creches, priorizando municípios com maior vulnerabilidade social.

"Estamos investindo na base da educação, garantindo escolas e creches de qualidade para nossas crianças e um futuro mais promissor para o Pará", ressaltou.

O programa já beneficiou cidades como Belém, Ananindeua, Redenção, Oriximiná e Benevides, proporcionando atendimento especializado para crianças de 0 a 5 anos. A creche de Tomé-Açu já está com 85% das obras concluídas e será entregue nos próximos meses. Para as mães da região, a expectativa é grande, pois o espaço permitirá que possam trabalhar com mais tranquilidade, sabendo que seus filhos estarão bem assistidos.

"Hoje visitamos a obra da Escola Fábio Luz e a obra de construção de uma creche do Programa Creches Por Todo o Pará. São obras que também geram emprego, renda e desenvolvimento no município e é muito bom fazer parte de um governo que tem resultado, que tem obras concretas, garantindo um futuro, cada vez melhor para nosso estado", disse a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, durante a visita.

Tomé-Açu vai ganhar a primeira Usina da Paz, cujas obras estão com 70% do cronograma concluído, graças a uma parceria entre o Governo do Estado e as empresas Hydro e Albras (Foto: Alexandre Costa / Agência Pará)

A agenda no município também incluiu uma vistoria nas obras da primeira Usina da Paz de Tomé-Açu, um complexo de cidadania que oferecerá mais de 70 serviços gratuitos nas áreas de saúde, educação, cultura, lazer e assistência social. O projeto, que já é referência no Pará, está com 70% das obras concluídas e está sendo construído por meio de parceria entre o Governo do Estado e as empresas Hydro e Albras. A unidade está localizada na Rodovia PA-140 e atenderá milhares de pessoas, promovendo inclusão social e oportunidades para a população local.

“A Usina da Paz é um símbolo do nosso compromisso com as pessoas. Aqui, os moradores terão acesso a serviços essenciais que fazem a diferença na vida de cada um”, afirmou Hana Ghassan. O projeto já transformou a realidade de diversas comunidades no Estado, levando atendimento médico, cursos profissionalizantes, atividades esportivas e programas de incentivo à cidadania.

Para Genivan Guimarães, engenheiro que trabalha na obra, a iniciativa também fortalece a economia local. “A Usina da Paz está gerando empregos e renda para nossa cidade. Além disso, é um projeto que vai beneficiar toda a comunidade com serviços fundamentais”, destacou.

Por fim, foi assinado um termo de cooperação técnica entre Governo do Pará, por meio da Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), e o município, que consolida mais um passo no compromisso com o desenvolvimento econômico e social da região.

Agora, Tomé-Açu passará a contar com um sistema mais moderno e eficiente para simplificar e agilizar o registro e a legalização de empresas e sociedades empresariais. A medida visa reduzir custos e prazos para abertura de negócios, estimulando o ingresso de novos empreendimentos na economia formal e fortalecendo o setor produtivo local, um compromisso do governo estadual e da Jucepa, em promover um ambiente de negócios mais acessível e eficiente, impulsionando o progresso econômico e garantindo melhores condições de vida para a população de Tomé-Açu.