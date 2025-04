Governo do Estado avança com construção de novas 90 creches por todo o Pará

Ter a oportunidade de deixar o filho, Teodoro, em um lugar seguro, com estrutura física adequada e profissionais cuidadosos, é um presente, para a servidora pública, Louise Sales, moradora do município de Almeirim. “Ver como a nova creche ficou bonita, com instalações bem feitas, deixa o meu coração de mãe aquecido e bem feliz", disse Louise.

A nova creche Professora Maria Herundina Valente Amorim, em Almeirim, na Região de Integração Baixo Amazonas, foi a mais recente entrega do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), com o programa Creches por Todo o Pará, no dia 15 de abril. Além desse investimento e das outras unidades já entregues em Belém, Ananindeua, Benevides, Oriximiná, Redenção e Cumaru do Norte, mais 90 novas creches já estão em obras.

Grata pela oportunidade, Louise Sales destaca: "é bom saber que o Teodoro vai ter onde ficar, assim como outras crianças, enquanto os pais trabalham”, disse.

"Investir na primeira infância é ter a certeza de um futuro melhor para as nossas crianças, além do apoio fundamental para as famílias que tanto precisam de suporte para se inserir no mercado de trabalho. Já entregamos sete creches em parceria com os municípios paraenses e seguimos avançando por uma educação pública de qualidade que dialoga com a realidade das nossas crianças, estudantes, profissionais da educação e de toda a comunidade escolar", destaca Rossieli Soares, titular da Seduc.

PROGRAMA - O ‘Creches Por Todo o Pará’ é um programa educacional inédito no Estado, que, ao todo, se propõe a beneficiar cerca de 30 mil famílias, principalmente, mães em situação de vulnerabilidade social, que precisam voltar ao mercado de trabalho. Mais de R$ 400 milhões estão sendo investidos na construção de 150 creches em todo o Estado, para atender crianças de 0 a 5 anos. Nos municípios com maior índice populacional serão erguidas duas estruturas.

Cada unidade escolar terá a capacidade de atender 200, oferecendo um espaço com 10 salas de aulas, berçário, lactário, além de toda a estrutura necessária para a educação infantil, como área recreativa coberta, brinquedoteca, sala multiuso, auditório e biblioteca. Além de reduzir o déficit educacional do Estado, o programa visa impulsionar e avançar o processo de aprendizagem no Ensino Infantil.

INVESTIMENTOS - Só em 2025, em pouco mais de três meses, já foram entregues pelo Estado sete escolas completamente reconstruídas, nos municípios de Barcarena, Bragança, Belém, Anapu, Cachoeira do Arari e Brejo Grande do Araguaia; e duas escolas totalmente novas em Brasil Novo e Breu Branco, além de mais três unidades do ‘Creches Por Todo o Pará’, uma em Redenção, uma em Cumaru do Norte e uma em Almeirim.