Futebol de várzea de Barcarena ganha transmissão via streaming

A várzea de Barcarena sempre teve campeonatos organizados e bem competitivos. É uma característica do município, que vê nos torneios amadores a única forma de prestigiar o futebol local, já que não há equipes nas competições profissionais. Nos últimos três anos, outro elemento chegou para agregar ainda mais esse universo: as transmissões e narrações via streaming.

Graças a aposta nas mídias digitais, a várzea vai ganhando cores e novos personagens, inclusive narradores e comentaristas. O pouco espaço nos canais de mídias tradicionais gerou um vácuo que está sendo preenchido com o surgimento de iniciativas em plataformas digitais que buscam ganhar relevância e virar referência na transmissão de jogos ao vivo de futebol de várzea.

Essas iniciativas são a fonte do surgimento de um público consumidor de conteúdo esportivo ligado ao futebol de várzea nas redes sociais, uma mudança radical da cultura do futebol de várzea, que antes só poderia ser apreciada pelos torcedores que fossem para a beira dos campos e quadras em dia de jogos.

Leleka é um desses nomes em Barcarena. Personagem querido entre os boleiros da cidade, Leleka passou a narrar jogos através de lives transmitidas em seu perfil no Instagram. Tudo começou no ano passado, quando decidiu realizar uma live para narrar uma partida da modalidade conhecida como X2, partida de um contra um que está virando febre entre os boleiros da cidade.

“Eu sempre ia para a resenha de antes e depois dos jogos, sou amigo de todos ali. Lembro que quando fiz a primeira live, no começo era tudo brincadeira, gostava de estar no meio da sacanagem ali. 17 pessoas assistiram e eu fiquei feliz, pois percebi que elas estavam realmente curtindo o que estava sendo feito, dava mais emoção para a partida”, diz o narrador.

Após a narração espontânea, Leleka foi considerado uma revelação do futebol de várzea entre os boleiros de Barcarena. Logo após a primeira transmissão, que deu o que falar, foi convidado pelo time ‘Só Resenha’ para narrar os jogos da equipe. O número de seguidores foi aumentando, as lives foram ultrapassando as centenas, em dia de final chegavam a 700, 800 pessoas assistindo, o que as vezes era até mais do que o público presente.

“Com as experiências iniciais foi que eu percebi que realmente dava pra continuar, que a galera realmente estava gostando de verdade”, diz. Sobre a monetização de sua função, Leleka conta que consegue ganhar com anúncios e patrocínios, mas que são esporádicos. Monetizar seu perfil no Instagram é o próximo passo, para que passe a ganhar da rede social pelo número de pessoas que consegue atrair para as lives.

“Eu ganho assim, um anúncio, um patrocínio, a galera do time que paga uma cerveja no final. No Insta tem como ganhar tambén, mas só quando o próprio Instagram monetiza a conta. É o que eu estou tentando agora, ganhar o selo de verificação é o primeiro passo”, diz Leleka.

Com mais de 20 mil seguidores no Instagram, o narrador da várzea espera continuar divertindo as pessoas, fazendo o futebol amador continuar crescendo, e ganhando um dinheiro, afinal de contas, nem só de bola vive o homem. “Eu sempre tive a fama de gostar muito de futebol, tudo foi espontâneo, nas minhas narrações eu sou eu mesmo. Chegou um momento em que eu passei a querer realmente trabalhar com isso, estou tentando”, diz. A várzea de Barcarena agradece.