Frigorífico da JBS tem vazamento de amônia em Marabá

Vazamento de amônia ocorreu na noite desta quarta-feira (26/03) em unidade dos frigoríficos JBS em Marabá, no sudeste do Pará. O acidente de trabalho fez com que vários trabalhadores precisassem sair das dependências do frigorífico. Em um vídeo, que circula nas redes sociais, dezenas de trabalhadores aparecem do lado de fora em um pátio onde estão estacionados os caminhões da empresa.

Uma das trabalhadoras reclamam da situação e diz que seis pessoas desmaiaram. "Olha só no que deu! Seis pessoas desmaiadas. Olha aí, minha colega está lá desacordada. Cadê o chefe? Qualquer coisa me chama. Chamar para que diabo", reclamou. "Vazamento de amônia", complementa outra trabalhadora que filma a situação. "Será que as 'mulher' que desmaiou também está simulando?! É simulação, meu Deus!", reclamam.

A empresa se manifestou por meio de uma nota. "A JBS informa que o incidente na unidade de Marabá foi prontamente controlado. Todos os protocolos foram seguidos para garantir a segurança dos colaboradores. A empresa prestou atendimento médico a todos os que solicitaram", declarou.