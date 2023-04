Fiscais da Sefa apreendem 54 celulares e 5 placas para celular em Redenção

Em ação integrada, fiscais da Unidade de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), apreenderam, na última quinta-feira (13), 54 celulares e 5 placas para celulares, no valor total de R$ 211.698. A ação ocorreu no município de Redenção, no sul do Pará. Os eletrônicos viajavam em um caminhão de transportadora que trafegava na altura do km 15 da rodovia PA-447. Foi a segunda apreensão de celulares esta semana.

O caminhão de empresa de transporte foi interceptado durante uma fiscalização de rotina. As notas fiscais apresentadas mencionavam apenas caixas de som, multimídias e carregadores. Os fiscais desconfiaram da carga e resolveram fazer a inspeção. Então, foram localizados os eletrônicos escondidos no meio das outras mercadorias.

"O descarregamento da carga foi feito em Redenção. Constatada a falta de notas fiscais dos eletrônicos, foram emitidos três Termos de Apreensão e Depósito (TAD), totalizando R$ 72.400,71, referente à cobrança do ICMS e multa", informou o coordenador da unidade fazendária do Araguaia, Cicinato Oliveira Júnior.