Fevereiro Laranja chama a atenção para a leucemia

Fevereiro também é um mês de conscientização e a cor laranja ganha destaque, a campanha Fevereiro Laranja: mês de combate à leucemia.

A leucemia é uma doença que se inicia na medula óssea, onde o sangue é produzido. A campanha alerta sobre a prevenção e, consequentemente, frisa a importância da doação de medula óssea.

O médico João Saraiva, coordenador da OncoHematologia e coordenador da Agência Transfusional do Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC), fala sobre a leucemia e os tratamentos para combater a sua evolução.

1. O que é a leucemia?

É um tipo de câncer que se origina na fábrica do sangue conhecida como medula óssea. O interior dos nossos ossos são responsáveis por produzir as nossas células do sangue, que nós conhecemos do exame hemograma que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Quando a gente tem um processo de uma leucemia essa fábrica passa a ser tomada por um tipo de célula chamada blasto e essa célula doente se expande ocupando um espaço que deveria ser destinado as células saudáveis. Existem dois grandes grupos de leucemia: a crônica e a aguada.

2. Quais os sintomas?

Anemia, fraqueza, fadiga, maior tendência a infecções e sangramento no nariz são alguns dos sintomas.

3. De acordo com dados do Instituto Nacional de Cancer (Inca), no período de 2020 a 2022, no Brasil chegou a mais de 10 mil casos de leucemia, sendo 5.920 em homens e 4.890 em mulheres. A que se deve essa “evolução”?

A evolução se deve a alguns fatos como a população estar envelhecendo mais e quanto mais essa população envelhece tem a tendência de apresentar alguns tipos de câncer e a leucemia é um deles. O outro é o maior conhecimento por parte da população e dos médicos e o maior número de diagnósticos realizados. Antes os casos eram subnotificados por falta de conhecimento.

4. A doença atinge mais homens ou mulheres?

A grande maioria das leucemias tem uma distribuição parecida entre homens e mulheres, com exceção a leucemia linfoide crônica que acomete principalmente homens a partir dos 60 anos.

5. Existe um forma de combate e prevenção?

A gente não consegue de forma categórica prevenir a leucemia. Elas surgem ao acaso a partir da mutação das células e o que podemos fazer para melhorar a expectativa de vida do paciente é diagnosticar de forma mais precoce. A partir dos primeiros sinais e sintomas o paciente deve ser visto por um médico e encaminhado para um hematologista. As chances de sucesso aumentam quando se inicia logo o tratamento.

6. Quais os tratamentos?

As leucemias crônicas (mieloide e linfoide crônica) tem uma evolução mais lentas e grande parte dos pacientes podem fazer o tratamento em casa com medicações de via oral e o acompanhamento com o hematologista. Os medicamentos evoluíram muito nos últimos dez anos. Mas quando se trata da leucemia aguda (mieloide e linfoide aguda) os pacientes são submetidos a quimioterapia intensa ou ao transplante de medula óssea para buscar a cura da leucemia.