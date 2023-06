Festival Farinha de Tapioca agita final de semana no distrito de Americano, em Santa Izabel do Pará

Moradores do distrito de Americano, em Santa Izabel do Pará, recebem a 30ª edição do Festival da Farinha de Tapioca, tradicional evento no calendário cultural do município e que atrai visitantes de várias cidades da região. O festival inicia nesta quinta (29) e segue até o próximo domingo (2 de julho). A programação será realizada ao lado da praça Juscelino Kubitschek, a partir das 19h.

O Festival da Farinha de Tapioca é uma realização da Associação Comunitária da Vila de Americano. O evento contará com shows com artistas regionais, apresentações culturais e vendas de comidas típicas, com destaque para as iguarias derivadas da farinha de tapioca. A vila paraense se destaca como uma das principais produtoras da iguaria no Brasi

A programação da quinta-feira começa a partir das 19h, com os dj’s Gigio Boy (Rubi), Franjinha (Rubi) e Juninho (Super Pop Live). Na sexta-feira (30), a festa fica por conta do Grupo Folclórico Frutos do Pará, Camarote Vip, Willi Lima e a tradicional Xeiro Verde. O festival segue no sábado (1º de julho), com o Grupo Folclórico Flor da Amazônia, Forró do Bacana, Bia Cantão, Daniel do Acordeon e Cabaré do Brega.

No encerramento da programação, no domingo (2 de julho), o festival traz o concurso da Rainha do Festival da Farinha de Tapioca, que reúne jovens moças da comunidade e atrai várias torcidas. O público ainda conta com a apresentação da Companhia Folclórica Mistura Regional, Renan Sanches, Nega Lora, Jamilly Araújo e o rei do Carimbó Pinduca.

Confira a programação completa do Festival da Farinha de Tapioca de Americano:

29/06: Dj Gigio Boy, Dj Franjinha e Dj Juninho;

30/06: Apresentações culturais, Grupo Frutos do Pará, Camarote Vip, Willi Lima e Xeiro Verde;

01/07: Grupo Flor da Amazônia, Forró do Bacana, Bia Cantão, Daniel do Acordeon e Cabaré do Brega;

02/07: Concurso da Rainha do Festival, Grupo Mistura Regional, Renan Sanches, Nega Lora, Jamilly Araújo e Pinduca.