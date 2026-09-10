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Festival do Açaí reúne cultura, fé e empreendedorismo no Vale do Acará

Evento espera receber mais de três mil pessoas nesta sexta (11) e sábado (12), com atrações musicais, gastronomia e programação religiosa

O Liberal
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Festival do Açaí reúne cultura, fé e empreendedorismo no Vale do Acará. (Divulgação | Festival do Açaí)

Mais de três mil pessoas são esperadas para o XIII Festival do Açaí do Vale do Acará, que será realizado nesta sexta-feira (11) e sábado (12), no município do Acará, no nordeste paraense. O evento promete movimentar a economia local e reunir cultura, louvor e entretenimento, com a participação de caravanas de diversos municípios, como Belém, Barcarena, Abaetetuba, Castanhal e cidades da Região Metropolitana. A programação será realizada na Praça da Bíblia, em frente ao Templo Central da Assembleia de Deus no Acará, na rua Pedro Vinagre.

Entre as principais atrações musicais deste ano estão a Banda Herança de Cristo e a cantora gospel Débora, além de outras bandas e grupos convidados. Um dos momentos mais aguardados da programação é a inauguração da gráfica e editora Verbo Vivo, que também contará com uma livraria e um curso teológico.

Promovido pelo Templo Central da Assembleia de Deus no Acará, o festival tem coordenação geral do pastor presidente Paulo Sérgio Cabral. Segundo ele, a programação tem como proposta reunir famílias e valorizar a produção e a cultura regional. “Temos como expectativa, neste festival, incentivar entre os produtores de açaí o empreendedorismo e criar condições de incentivo para que invistamos no agro, no dendê, no cacau e, em especial, no açaí, que é o cartão-postal do nosso município e movimenta nossa economia local”, explica.

Para o pastor Paulo Sérgio, o evento também representa uma oportunidade de destacar as riquezas naturais e a produção do município. “Com essa iniciativa, mostramos nossas riquezas naturais e nossa produção local. É um momento de confraternização de famílias, de receber com carinho os visitantes que sempre vêm nos prestigiar, degustar as iguarias preparadas pela comunidade e louvar a Deus pela colheita anual desse fruto abençoado que é o açaí”, ressalta.

O festival conta com o apoio de empresários locais, profissionais liberais, admiradores da cultura e outros parceiros. Além da programação cultural e religiosa, o Festival do Açaí do Vale do Acará também é apresentado como um projeto de empreendedorismo e incentivo à produção do fruto no município.

A iniciativa busca estimular os agricultores da região a utilizar corretamente a terra e ampliar os conhecimentos sobre técnicas de manejo e plantio, incluindo a escolha de sementes adequadas para a produção de açaí.

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