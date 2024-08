Feira Pan-Amazônica do Livro inicia com homenagens e projetos literários de jovens talentos

A 27ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes teve início na manhã deste sábado (17/08), no Hangar Centro de Convenções, em Belém, atraindo milhares de visitantes ansiosos para mergulhar na vasta programação cultural e nas oportunidades oferecidas pelo evento. Com entrada gratuita e funcionando das 9h às 21h, até o dia 25 de agosto, a Feira é uma celebração da literatura, da cultura e das múltiplas vozes da Amazônia.

Movimento na 27ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes (Igot Mota/O Liberal)

Quem esteve presente no primeiro dia do evento foi o escritor Juraci Siqueira, que expressou grande satisfação ao ser homenageado na 27ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro, destacando o orgulho de representar os escritores de seu estado em um dos maiores eventos literários do Brasil. “Estou feliz da vida por estar representando toda uma coletividade de escritores e escritoras do meu estado, sendo homenageado nesta que é uma das maiores feiras do livro do Brasil, a quarta maior do Brasil e a maior do Norte e Nordeste. Para mim, é uma felicidade e uma honra muito grande”, afirmou.

Entre as novidades da Feira do Livro, Siqueira anunciou o relançamento da obra “Juraci, o canoeiro das letras”, que foi reeditada como parte do prêmio concedido pela Secretaria de Cultura ao escritor homenageado. “É um livro muito belamente ilustrado, em três volumes, com gravuras coloridas, realmente muito bonito”, destacou o autor.

Escritor Juraci Siqueira, homenageado na 27ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro (Igor Mota/O Liberal)

Sobre suas expectativas para a Feira, Siqueira mostrou-se otimista, lembrando que o evento se renova a cada edição. “Cada ano tem novos leitores, novos autores. É uma coisa dinâmica, não é a mesma coisa da primeira feira que aconteceu. Eu acompanho todas as feiras, desde a primeira, desde quando não era Pan-Amazônica, e, logicamente, cada ano vai aumentando, com obras novas, autores novos, amigos novos. Então, realmente, a minha expectativa é sempre das melhores possíveis”, concluiu o escritor.

Iracema Oliveira, renomada mestra de cultura popular no estado, que também é homenageada neste neste ano, esteve na abertura da Feira. Com uma carreira de sete décadas como radialista e guardiã do pássaro tucano desde 1981, Iracema também é reconhecida como mestra de cultura pelo Ministério da Cultura (MinC) e mestra imortal pela Organização Internacional de Folclore e Artes Populares (IOV) Brasil.

Iracema Oliveira, mestra de cultura popular homenageada na 27ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes (Igor Mota/O Liberal)

Ao receber a homenagem, Iracema expressou sua surpresa e gratidão. "Receber essa homenagem é uma vitória muito grande, porque nunca na minha cabeça passou que um dia eu seria homenageada. Eu preservo muito pelo pássaro junino, que ativamente se apresentava em junho e hoje não, o ano inteiro. Então, ser homenageada na Feira do Livro é o reconhecimento de toda uma vida dedicada à cultura popular, porque eu não faço outra coisa do que viver em função da arte", declarou.

Ela também destacou a importância de ter sua trajetória registrada em um livro. "Ter a minha história contada no livro é muito importante, é mais uma vitória, mais um degrau que a gente sobe na estrada da arte", concluiu Iracema, reafirmando seu compromisso com a preservação e promoção da cultura popular.



Novos talentos



Como ocorre anualmente, a 27ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes também abriu espaço para novos talentos. Mayza Pimentel, de 15 anos, aluna da Escola Cidade de Emaús, localizada no bairro do Bengui, em Belém, apresentou com orgulho um livro produzido por sua turma, abordando temas relacionados ao meio ambiente. A jovem destacou que a obra traz conhecimentos valiosos sobre a flora e fauna presentes na escola, enfatizando a importância da conscientização ambiental desde cedo.

Alunos da Escola Cidade de Emaús, localizada no bairro do Bengui, em Belém (Igor Mota/O Liberal)

"O livro fala sobre muitas coisas que temos na nossa escola, como várias plantas e muitos animais. Ele também fala sobre o cuidado que precisamos ter, e é muito importante ter isso nas escolas, essa proximidade com os animais e com as plantas", disse Mayza. Ela ressaltou ainda a relevância de entender a riqueza do meio ambiente e o quanto ele pode oferecer de forma benéfica.

A estudante também elogiou o ambiente escolar, que conta com uma grande área de floresta, abrigando uma diversidade significativa de plantas e animais. "Nossa escola tem esse espaço de floresta muito grande, com várias diversidades de plantas e animais. Então, é muito importante cuidar das plantas e dos animais que estão ao nosso redor", concluiu Mayza, reforçando a necessidade de preservar e valorizar o meio ambiente.