Estudantes participam do 1º Simulado de Evacuação de Emergência da Usina Tucuruí

Na manhã desta terça-feira (21), foi realizado o primeiro dia de simulado destinado às comunidades que vivem em torno da Usina Hidrelétrica (UHE) de Tucuruí. Cerca de 900 crianças e adolescentes participaram do exercício de emergência. Os alunos receberam instruções sobre como agir em uma situação real de perigo.

De 20 a 26 de novembro, os municípios de Tucuruí e Breu Branco, no sudeste e sudoeste do Pará, respectivamente, passarão pelo 1º Simulado de Evacuação de Emergência da Usina Tucuruí. O treinamento é realizado pela Eletrobras Eletronorte e é o maior já feito no Brasil. A ação integra a etapa final de implantação do Plano de Ação de Emergência (PAE) da empresa.

Os estudantes esvaziaram as escolas e seguiram para o ponto de encontro mais próximo onde participaram das atividades do Plano de Ação de Emergência (PAE) (Foto: Divulgação Eletrobrás)

Às 9h, quando as sirenes tocaram, os estudantes esvaziaram as escolas e seguiram para o ponto de encontro mais próximo onde participaram das atividades do Plano de Ação de Emergência (PAE). Em um espaço kids montado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), crianças e adolescentes participaram de várias atividades interativas, como pintura e brincadeiras. Quem levou os pets para o local, também teve atendimento adequado. Os pets tiveram direito a brindes, brinquedos, ração e água.

O simulado é uma atividade preventiva, exigida pelas leis federais 12.334/10 e 14.066/20, que tratam da Política Nacional de Segurança das Barragens. Para o diretor presidente da Eletrobras Eletronorte, Antonio Pardauil, o engajamento da comunidade nos simulados foi positivo.

“A gente, até o final do simulado, está com um público envolvido de mais de 50 mil pessoas. Nunca foi feito numa hidrelétrica essa mobilização popular tão grande num espaço de tempo muito curto. Por isso, tem um significado todo especial de começar por Tucuruí, a maior barragem do sistema Eletrobras, a maior comunidade envolvida, para mostrar para a sociedade que o nosso empreendimento é seguro”, afirmou Antonio Pardauil.

A estudante do 9º ano Ramonna Nascimento Costa, 15, aprovou a iniciativa. “Apesar de a nossa barragem ser antiga e muito segura, é muito importante para a saúde da sociedade, de nós estarmos aqui para aprendermos um pouco mais sobre isso, porque apesar de ser segura ainda há uma possibilidade de algo acontecer. É muito importante a cidade inteira e as cidades vizinhas se conscientizar disso e aprender o que fazer, caso aconteça algum acidente na barragem”, destacou.

A professora Élida Monte destacou a importância da participação dos alunos e a conscientização de toda a comunidade. “Para nós professores do ensino básico, qual é o nosso papel? É mostrar para eles [alunos] a importância desse momento que está acontecendo, falar sobre a lei. Então, as palestras, as simulações, tudo o que está ocorrendo faz parte do plano de segurança de barragem e nós enquanto comunidade que cerca essa barragem a gente precisa participar e se conscientizar da importância desse momento”, disse a educadora.

Na tarde desta terça-feira (21), ainda, por volta das 16h, o simulado acontece nos bairros: Pederneiras, Acaputeua, Setor Industrial, Expotuc, Getat, Nova Conquista, Setor de Chácaras, Vilinha, Jardim Paraíso (Loteamento Carajás), Mangal, Alto Alegre, Supam e Beira Rio.

Programação nos bairros

TUCURUÍ

Dia 22/11

09h00 – Park dos Buritis, Liberdade e Recanto dos Selvagens

16h00 – Caripe (Jardim América), Santa Isabel, Terra Prometida, Mangal, Centro, Jaqueira, Pimental, Colinas, Jardim Paraíso (Loteamento Carajás) e Matinha

Dia 23/11

09h00 – Cohab, Colinas, Pimental, Belém, São Sebastião, Vila Pioneira, Matinha, Nova Matinha, Bela Vista e Paravoá

Dia 24/11

09h00 – Jardim Marilucy, Jardim São Francisco, Park dos Buritis (Navegantão), São Sebastião, Bela Vista e Paravoá

BREU BRANCO

Dia 25/11

09h00 – Praia das Crioulas e Fazenda Boa Ventura

16h00 – Praia do Bola e Região Sul da Praia das Crioulas

Dia 26/11

09h00 – Região abaixo do Dique Moju, Região da Jazida das Oliveiras, Praia Queiroz Galvão, Praia das Três Torres

16h00 – Região abaixo do Dique Moju, Bela Vista, Região do Igarapé Moru, Recanto do Lago e Areia Corujinha

Para mais informações, consulte a Defesa Civil Municipal:

Tucuruí: 98106-5004 | Breu Branco: 99108-1786