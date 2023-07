Escolas cívico-militares do Pará não fazem parte do Pecim e seguem em funcionamento

No Pará, as dez escolas cívico-militares existentes não fazem parte do Programa de Escolas Cívico-Militares (Pecim) criado pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc/PA) , as escolas foram implementadas pela gestão estadual em parceria com a Polícia Militar e vão continuar em funcionamento.

Na última quarta-feira (12), o presidente Luis Inácio Lula da Silva anunciou a extinção do programa criado em 2019. Nele, profissionais civis eram responsáveis pela área pedagógica das escolas enquanto militares –policiais, bombeiros ou membros das Forças Armadas, cuidavam da parte administrativa.

Diante do anúncio, governadores de alguns estados anunciaram que permaneceriam com o modelo. Entre os governadores, quem se posicionou mais firmemente sobre o fim do programa do governo federal foi Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). Ele disse que editará um decreto para regular seu próprio programa.

É o que já acontece no Distrito Federal, governado por Ibaneis Rocha (MDB-DF) e em Santa Catarina, onde Jorginho Mello (PL) escreveu em seu perfil do Twitter no mesmo dia do anúncio do governo para exaltar o combate ao tráfico de drogas nas escolas.

O desejo de manter o programa funcionando, no entanto, não é só de governadores alinhados a Bolsonaro. No Maranhão, Carlos Brandão (PSB) que foi eleito com o apoio do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, pretende manter o modelo.

Segundo dados do Ministério da Educação, até 2022, cerca de 200 escolas em todo o país aderiram ao Pecim, com um total de 120 mil alunos atendidos. A maior parte na região Sul. De acordo com informações da Agência Brasil, o modelo tem regras rígidas de aparência para os estudantes. Coque para as meninas e o chamado “cabelo no padrão baixo”, cortado com máquina dois, para os meninos. Adereços como piercings não são permitidos.

No caso do Pará, de acordo com nota enviada pela Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc/PA) informa que no estado não há nenhuma escola em funcionamento relacionada ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (PECIM) do Governo Federal. Todas as 10 escolas cívico-militares existentes no Estado foram implementadas pela gestão estadual em parceria com a Polícia Militar e vão continuar em funcionamento.

Supervisão Militar Brigadeiro Fontenelle - Belém



A Seduc informa ainda que a Supervisão Militar Educacional (SUME) é uma iniciativa do Governo do Pará para promover a melhoria da educação básica e a prevenção da violência e da criminalidade no âmbito das escolas. De forma prática, os policiais militares são aliados aos professores no processo pedagógico, orientando sobre valores como respeito, educação e civilidade.

Excelência, civismo, honestidade e respeito são os valores que servem de guia para o desenvolvimento do modelo no Pará.

Escolas Cívico-Militares implementadas pelo governo do estado:

1 - Colégio com Supervisão Militar Brigadeiro Fontenelle - Belém

2 - Colégio com Supervisão Militar Padre Pietro Gerosa - Ananindeua

3 - Colégio com Supervisão Militar Laercio Wilson Barbalho - Ananindeua

4 - Colégio com Supervisão Militar Irmã Stella Maria - Abaetetuba

5 - Colégio com Supervisão Militar José Edvar Coelho Frota - Tailândia

6 - Colégio com Supervisão Militar Gonçalo Vieira - Breu Branco

7 - Colégio com Supervisão Militar Manoel Carlos Silva - Tucuruí

8 - Colégio com Supervisão Militar Rio Tocantins - Nova Marabá

9 - Colégio com Supervisão Militar Raimunda Rodrigues Mota - Altamira

10 - Colégio com Supervisão Militar Robilotta Aridal - Canaã dos Carajás