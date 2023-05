Ensaio fotográfico registra esperança na UTI neonatal do Hospital Regional do Sudeste

A proximidade do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (14), motivou a fotógrafa Núbia Suriane a produzir um ensaio fotográfico com mãe que acompanham seus filhos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), em Marabá. As fotografias foram feitas ontem (11) e retrataram um ambiente de amor e esperança para muitas dessas que são mães de primeira viagem.

Fabiane de Jesus, 20 anos, é moradora de Canaã dos Carajás, a 226 quilômetros de Marabá, e está há oito dias acompanhando o filho Eder Gael, encaminhado à UTI Neonatal devido a complicações no parto. "Eu simplesmente amei participar desse ensaio! Foi uma experiência que permanecerá para sempre gravada em meu coração. Foi incrível compartilhar esse momento com meu filho. Me senti valorizada e amada. Será o meu primeiro Dia das Mães", contou.

Já Gabriela Borges, 22 anos, moradora de Marabá, também ficou emocionada com o projeto de humanização. Ela acompanha seu filho Leonardo, na UTI Neonatal há mais de um mês. O bebê nasceu prematuro e precisa de cuidados especiais. "O meu coração está cheio de gratidão por participar desse ensaio maravilhoso e sentir todo o cuidado e carinho da equipe da UTI Neonatal com o meu filho. Ele é o meu pequeno guerreiro, e está sendo tratado com amor e dedicação por esses profissionais maravilhosos. Isso me enche de esperança e felicidade", declarou.

Toda a sessão de fotos foi acompanhada por profissionais do setor de Humanização do hospital e também pelas mães, pais e especialistas da UTI Neonatal. Todo esse cuidado é necessário para garantir a segurança e o conforto dos bebês. A fotógrafa Núbia Suriane, que já tem um trabalho desenvolvido de longa data na cidade, foi responsável pela captação das imagens. Para ela, registrar os momentos afetivos marcantes dos bebês, que serão memórias duradouras para as famílias e os profissionais que participaram da ação, tem um sabor único.

"Fotografar esses bebês e suas mães na UTI foi uma experiência incrível e muito emocionante para mim. Fiquei extremamente feliz em poder proporcionar a elas um pouco de alegria e esperança através das minhas fotos. Espero que, ao olharem para essas imagens, elas possam sentir o amor e o carinho que estavam presentes naquele momento, e que elas saibam que não estão sozinhas nesta jornada", destacou a fotógrafa.

"Nós, como Secretaria de Saúde, temos o compromisso de não apenas fornecer tratamento médico de qualidade, mas também de oferecer suporte emocional e psicológico para aqueles que precisam. O ensaio fotográfico é uma prova do valor e do impacto que a humanização pode ter na assistência à saúde", ressaltou o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

O HRSP é o único da região que possui Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) exclusivas para atendimento a recém-nascidos, crianças e adolescentes. São nove leitos de UTI Neonatal, nove de UTI Pediátrica e 11 leitos de enfermaria de cuidados intermediários pediátricos. O hospital é público, integra a rede estadual de saúde e atua como referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de 1 milhão de pessoas, em 22 municípios da região.