Enem PPL 2022: Pará tem 464 aprovados, mais que o dobro em 2021

A quantidade de internos do Pará aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL 2022) cresceu em 108% na comparação a 2021: são 464 custodiados em 2022 contra 223 na edição anterior. A informação foi divulgada, nesta segunda-feira (13), pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Nesta edição, como repassa a Seap, as notas da redação estavam entre 960, 920 e 900 pontos. O tema do Enem 2022 abordou as “Medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil”.

As três unidades prisionais com o maior número de pessoas aptas foram o Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves (CRCAN) no Complexo de Americano; a Cadeia Pública de Marabá (CPM) e o Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I) em Marituba, com respectivamente, 51, 40 e 27 internos.

Papel social

Para o diretor de Reinserção Social, Belchior Machado, "isso demonstra que o trabalho que vem sendo feito na Seap está pautado na reinserção como ferramenta de transformação social, contribuindo com a elevação dos índices educacionais no Estado, transformando vidas, construindo um caminho de paz”.

Para 2023, o objetivo da Seap é aumentar o número de pessoas privadas de liberdade em atividades de ensino regular, com mais salas e equipamentos para o ensino superior a distância. “Os estudos técnicos preliminares já estão sendo finalizados, para tão logo adquirirmos computadores com recursos do Fundo do Trabalho Penitenciário”, ressalta Machado.

As novas metas prospectam um crescimento quantitativo e qualitativo ainda para 2023, o aumento do total de pessoas aptas para disputar uma vaga no Ensino Superior que permite colocar mais internos na educação à distância (EAD). “O próximo passo é tentar uma vaga com a nota deles no Prouni e no Sisu”, diz Patrícia Sales, coordenadora de Educação Prisional da Seap.