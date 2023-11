​Encontro discute desafios da Pesquisa em Comunicação na Amazônia

Começa nesta terça-feira (21), às 10h, a 6ª edição do Encontro de Pesquisadores em Comunicação na Amazônia (EPCA), que este ano tem como tema “Atravessamentos da Comunicação no Contexto das Amazônias e suas Interações”. A programação, realizada de forma remota, segue até a próxima quinta-feira (23). O EPCA é organizado por discentes do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia (PPGCOM), da Universidade Federal do Pará. As inscrições para ouvintes são gratuitas e podem ser feitas neste link.

O evento vai reunir nomes como Philip Fearnside, Nobel da Paz em 2007 e membro do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), e da professora Violeta Loureiro, da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Para o coordenador do PPGCOM, professor Luiz Cezar, o encontro vai permitir um diálogo essencial para a consolidação das pesquisas em comunicação na Amazônia. “Estamos no VI EPCA e esse é um encontro já consolidado, que dialoga essencialmente sobre nós, pesquisadores da região, a partir de nossos trabalhos e do que estamos pensando em ciência na região. Mas não só isso, temos sido ponte para pensar pesquisas aqui, nas Amazônias, a partir do nosso Programa de Pós-Graduação, alinhado ao compromisso com as discussões regionais e da relevância que temos enquanto programa nota 5 na Capes.”

Programação

A programação do VI EPCA conta com a participação de pesquisadores renomados no campo comunicacional e suas interfaces. Além de conferências, haverá a jornada Interprogramas (que abrangem os programas de Pós-Graduação em Comunicação da Amazônia brasileira) e reunião de grupos de trabalho (GTs) com participação de discentes, egressos e docentes de cursos de graduação e Programas de Pós-Graduação (PPGs) da Amazônia e de outras regiões do país.

Nesta terça-feira (21), a conferência de abertura será a partir das 10h, terá como tema “Amazônias e seus atravessamentos” e será proferida pelo professor Philip Martin Fearnside.

Os Grupos de Trabalho estarão reunidos na quarta-feira (22), a partir das 9h, com as discussões temáticas e apresentações de resumos expandidos. Para participar dessa modalidade, os interessados podem acessar o site do encontro, verificar as regras e fazer a submissão do resumo.

Já a conferência de encerramento, na quinta-feira (23), a partir das 17h, contará com a presença de Violeta Refkalefsky Loureiro, que abordará o tema “Amazônias e seus atravessamentos como colônia do Brasil”.

Entre outros nomes importantes das Amazônias que estarão ​no encontro, estão o da primeira jornalista indígena da televisão brasileira, a rondoniense Luciene Kaxinawá, apresentadora do canal Futura; do professor Walter Teixeira Lima Junior (UNIFESP/UFPA), que atua com pesquisas interdisciplinares em Tecnologia, Comunicação e Sistemas Cognitivos Artificiais; e da fotógrafa Marcela Bonfim que foca seu olhar a partir de uma narrativa visual e política sobre a constituição e memória da população negra brasileira, enraizada na região amazônica.